CHP otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı!

CHP'nin seçim otobüsüne Trabzon'da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim otobüsüne Trabzon'da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Yurt gazetesinin haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz seçim turuna katılmak üzere yola çıkan CHP otobüsü, Trabzon'da saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel araç içinde olmadığı öğrenildi.

Otobüse bir kişinin taşla yaptığı saldırı sonrasında, cam kırıldı ve partililer olayın görüntülerini kaydetti.

Saldırganın kimliğine ilişkin ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.