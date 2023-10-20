Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

CHP Parti Meclisi, kurultay gündemiyle toplanacak

CHP Parti Meclisi, çarşamba günü toplanarak kurultay için hazırlıkları ele alacak.

Siyaset
  • 20.10.2023 17:28
  • Giriş: 20.10.2023 17:28
  • Güncelleme: 20.10.2023 17:32
Kaynak: AA
CHP Parti Meclisi, kurultay gündemiyle toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM) 38. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını çarşamba günü yapacak.

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'de, 38. Olağan Kurultay 4-5 Kasım'da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kurultayın hazırlıklarını sürdüren CHP'de PM de son kez toplanacak. Kurultay gündemiyle toplanacak PM'de, hazırlıklar ele alınacak.

PM toplantısı, 25 Ekim Çarşamba günü parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 