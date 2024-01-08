CHP PM, 10 Ocak'ta aday belirleme gündemiyle toplanacak
CHP'de Parti Meclisi 10 Ocak Çarşamba günü aday belirleme gündemi ile toplanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Parti Meclisi (PM) aday belirleme gündemi ile toplanacak.
10 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacak toplantıda aday belirleme yöntemleri ile 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçim stratejileri konuşulacak.
CHP'de yerel seçim adaylarının bir kısmının geçtiğimiz Perşembe günü yapılacak PM'den sonra açıklanması bekleniyordu.
Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın AYM ve Can Atalay'a yönelik kararının ardından başkan adaylarının açıklanmasının ertelendiğini duyurmuştu.
Özel, "MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir" açıklaması yapmıştı.
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