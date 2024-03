CHP Şişli Belediye başkan adayı Şahan, 5 yıllık 147 projesini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, 147 projesini düzenlediği toplantıda açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, 5 yıl içerisinde hayata geçirmeyi vaadettiği projelerini açıkladı.

Şişli’deki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına CHP Genel Baskan Yardimcisi Gökhan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyeleri Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı ve Adayı Rıza Akpolat, CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağ, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, Sanatçı Haldun Dormen, CHP Şişli Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Şahan, kişisel olarak en büyük gururunun Ekrem İmamoğlu liderliğinde 16 milyon için yaptıkları olduğunu; İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığını İstanbullulara kazandırmak olduğunu söyledi.

Bir şehir plancısı olarak 2050 İstanbul Vizyon Planı’nın oluşturulması ve hayata geçirilmesinde öncü rol aldığı için duyduğu gururu aktaran Şahan, “Şimdi dönüp baktığımda, gururla sayacaklarımın çok olduğu bir 5 yılı geride bıraktığımızı görüyorum. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu, bir kez daha hep birlikte göstereceğimize inanıyorum. Hayatım boyunca sosyal adaletin, kent hukukunun bir savunucusu olmaya çalıştım. Kentin ve kentlinin hakkını savunduğu için dört duvar arasına mahkum edilen, Çok kıymetli dostum, yoldaşım Tayfun Kahraman başta olmak üzere, birçok meslektaşımla tek bir şey için mücadele ettik.” dedi.

"100 BİN KİŞİNİN DOĞRUDAN YAŞAMINA ETKİ EDECEĞİZ"

İlçe için gelecek hayali olduğunu ifade eden Şahan, “Şişli rezerv alan yasasıyla daha fazla betona hapsolmayacak. Onlar Şişli’ye bakarken rant görebilir, biz vatan toprağı görüyoruz. Bu vatanı nasıl koruyorsak, bu ilçeyi de ranta karşı öyle korumak için canla, başla çalışacağız. Engelleyenler olacak, son 5 yıldır İstanbul için hazırlanan onca projeyi engelledikleri gibi. Türkiye’nin ilk 100 şirketinden 26’sına ev sahipliği yapan ve ülke ekonomisinin kalbi Şişli’yi sosyal adaletin, dayanışmanın, yeni nesil belediyeciliğin de kalbi yapacağız. 1500’den fazla aktörle ‘Ortak Akıl Toplantı’larını organize ettik. Bu kentin sorunlarını bilimin ışığında analiz edip, çözümler geliştirdik. Şişli Vizyon Planımızla gelecek 5 yıl için, tam, 147 proje hazırladık. Tüm projeleri 6 ana tema altında birleştirdik” diye konuştu.

Şişli için 5 yıllık dönemde 147 projeyi hayata geçireceklerinin söyleyen Şahan, şunları söyledi:

“11 ilimizde hissedilen, on binlerce canımızı kaybettiğimiz depremin üzerinden sadece 1 yıl geçti. Depremin değil, ihmalkarlığın öldürdüğünü acı bir deneyimle öğrendik. Önümüzdeki 5 yılda, kentimizi daha dayanıklı hale getirmek, bir meslek insanı olarak kırmızı çizgimdir. İlçemizdeki binaların yüzde 92’si 2000 yılı öncesi yapılmış. Yeni dönemde 155 hektarlık sit alanı başta olmak üzere tam olarak 535 hektarlık bir alanda planlarımızı yeniliyeceğiz. Rantı değil insan yaşamını esas alan ‘Yaşam odaklı kentsel dönüşüm’ ana ilkemiz olacak. 25 mahallemizin her birine özel kentsel dönüşüm programı geliştireceğiz. Planlama dönüşüm ve güçlendirme modelimizle 100 bin kişinin doğrudan yaşamına etki edececeğiz. Bu noktada afet yönetim planımızın ön hazırlıklarını tamamladık. Göreve geldiğim an planımızı devreye sokarak, Afet Yönetim Merkezi’ni (AYÖM) ilçemize kazandıracağız. Bu merkez, Afet komuta merkezinden, arama kurtarma sistemine, lojistik merkezden afet sonrası yönetime kadar her aşamaya hakim önemli bir merkez olacak.

Her mahalleye hizmet edecek Deprem Duyarlı Parklar yapacağız. Şişli’de bulunan 70’e yakın parkı, deprem anı ve sonrası için uyumlu hale getirme hedefimiz var. Amacımız; afet sonrası ilk 72 saat için kullanılabilecek nitelikli alanları artırmak olacak. 5 yıl içerisinde Afet Gönüllü sayımızı 5 bine çıkaracağız.”

“5 yılda toplamda 70 bin metre karelik yeşil alanı Şişli’ye kazandırma hedefimiz var.” diyen Şahan, “Atıl durumda olan Feriköy Kent Parkı çok kıymetli. Projenin bütün yasal süreçlerini tamamladık. Göreve gelir gelmez İBB ile birlikte 21 bin metre karelik ‘Kent Parkı’ projemizi hayata geçiriceğiz. Bu proje ile; spor ve çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, muhtarlık binası, otopark ve kreş gibi pek çok fonksiyonla mahallenin ihtiyaçlarına yanıt vericeğiz.” dedi.

Şişli’de kişi başına düşen yeşil alanın 1 metre kareden az olduğuna işaret eden Şahan, kent içinde atıl kalmış her bir metre kareyi tespit ederek, toplamda 20 bin metre karelik 24 Cep Park yapacaklarını belirtti.

" BOMONTİ YAŞAM ALANI PROJESİ"

Yeni Atık Yönetimi Planı’nı hazırlayacaklarını ve Temiz Şişli Hareketini başlatacaklarını söyleyen Şahan, “Şişli Bizim” uygulamasıyla yurttaşların atık yönetim sürecinin bire bir aktörleri olacağını vurguladı.

Şahan, “Çünkü Şişli bunu hak ediyor. Çok önemli bir projemiz var: Bomonti yaşam alanı. Feriköy Antika Pazarında 20 bin metre karelik bir alana inşa edeceğiz. Çalışma ve alışveriş alanları, otopark ve kütüphane gibi işlevsel donatılarla yaşayan bir kamusal mekanı ilçemize kazandırağız. Bu proje sadece Şişli için değil İstanbul için de önemli bir cazibe noktası olacak. Yaşanabilir bir kentin en önemli toplanma alanı olan meydanlarımızı daha işlevsel hale getireceğiz. Kurtuluş Meydanı’nı yurttaşlarımızın keyifle vakit geçireceği bir alana dönüştüreceğiz. 9 bin 500 metre karelik proje alanında zemin altı otopark, spor ve oyun alanları, seyir terasları gibi birçok fonksiyon yer alacak.“ İfadelerini kullandı.

Şahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Halide Edip Adıvar Camisi ve çevresinin artık yetersiz kaldığını, ihtiyaçlara yanıt veremediğini ve bölgede otopark sorunu olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda cami ve çevresini düzenleyerek, yeniden inşa edeceğiz. Aynı zamanda park, mahalle evi ve zemin altı otopark gibi işlevler kazandırağız. Şişli’de herkesin çok iyi bildiği Derviş Eroğlu Kültür Merkezi’ni güçlendirecek ve yanına yeni bir merkez inşa edeceğiz. 2 bin 500 metre karelik bir kamusal alan kazandıracağımız bu projeye Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden olan Prof. Dr. Ayşe Afet İnan’ın adını vereceğiz. Ortak çalışma alanları, yeşil teras, spor salonu, eğitim atölyeleriyle sosyal yaşamı canlandıracak önemli bir buluşma noktası olacak. Yaya Durağı projelerimiz ile yürüyüş mesafeleri arasında dinlenme ve sosyalleşme imkanı sunacağımız Yaya Duraklarından 30 adet inşa edeceğiz. Şişli’nin çocukları ne yazıkki dört duvar arasında, akranlarıyla sosyalleşmeden, yalnız büyüyor. ‘Bizim Sokak’ projemiz çocuklarımızın daha özgür ve mutlu bir çocukluk dönemi için sadece başlangıç olacak. Her hafta sonu 15 olmak üzere ayda toplam 60 sokakta araç geçişini durduracağız. Hafta sonu araç trafiğine kapatarak toplamda 32 bin metre karelik kamusal alan kazanmış olacağız. Mecidiyeköy Meydandan Maçka Parkı’na uzanan bir aksta trafiği hafifletmek için 2.5 kilo metrelik bisiklet ve skuter yolu inşa edeceğiz. Yaya dostu bir kullanımla Prestij Caddeleri yaratıcağız. İlk olarak Yıldız Posta Caddesi ve Ortaklar Caddesi’ni bu kapsamda ele alıcağız. Konut kullanımının yoğun olduğu bölgelerde araç trafiğinin günlük yaşamın önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Teşvikiye, Rumeli ve Vali Konağı Caddeleri’nde taşıt yoğunluğunu azaltacak, caddelerimizi yaya odaklı, daha yeşil ve daha güvenli hale getireceğiz. Halaskargazi Mahallesi ve Teyyareci Fehmi Sokağı’nı kapsayan bölgede toplam 2 kilometrelik bir güzargahı yayalaştırcağız. Otopark sorununu azaltacak ilk etapta toplam 15 yeni otopark yapacağız. 15 projemizin 5’inde yenilikçi ve teknolojik, otomatik park sistemini inşa ediceğiz.”

Günümüz ekonomik koşulları nedeniyle ilçede derin yoksullukla mücadele edeceklerini ve sosyal planlama adımlarını hızla atacaklarını da belirten Şahan, “İmkan ve fırsat eşitliğini sağlayarak özgür ve güçlü bireyler için çalışıcaz. Doğum öncesi ve sonrası hizmetlerimizle, Şişli’nin ve ülkenin geleceği olan çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerini takip edeceğiz. Ailelerimize her daim destek vereceğiz. htiyaç sahibi anneleri hamileliğin 7. ayından itibaren 15 günde bir ziyaret edeceğiz. En az 1 yaşa kadar çocuk gelişimi konusunda danışmanlık hizmeti vereceğiz. İlçemizdeki sağlık kuruluşları ile işbirlikleri kurarak, SMA başta olmak üzere ücretsiz doğum öncesi testleri uyguluyacağız.” dedi.

"12 ADET ÇOCUK OYUN MERKEZİ"

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde okullara günde bir öğün ücretsiz yemek ulaştırıcaklarını da kaydeden Şahan, “3 ile 6 yaş arası çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilecekleri ve eğlenirken öğrenecekleri 12 adet Çocuk Oyun Merkezi kuracağız. Bu merkezlerde her çocukla özel olarak ilgilenilecek. Annelerin pazara, doktora vb. bir yere giderken çocuğumu nereye bırakacağım derdi olmayacak. Her mahalleye 1 kreş hedefiyle kreşler açmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi teknolojiyle bir araya getirecek bir gençlik merkezi inşa edeceğiz. Merkezimizde ulusal ve uluslararası yayınların da olduğu geniş arşivli bir kütüphane, e-spor ekipmanları, oyun koleksiyonları ve ortak çalışma alanları yer alacak.

"10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM"

Kariyer ve Yetkinlik Yönetim Merkeziyle 10 bin kişiye istihdam odaklı kariyer olanakları sunacaklarını da aktaran Şahan, “Dünyada çok önemli eğitim kurumlarının online sistemlerine erişilebilecek bir teknolojik altyapı kuracağız. 5 yılda 15 bin gencimizi kültür sanat etkinlikleri ile ücretsiz olarak buluşturacağız. İktidarın, kadınları eve hapsetmeye çalışan politikalarına geçit vermeyeceğiz. Kampanyamda neredeyse tüm kademelerde karar verici noktada kadınlarla çalışıyorum. Meclis üyesi adaylarımın yüzde 50’ye yakın oranı kadınlardan oluşuyor. Bu konuda çok kararlıyım. Şişli, eşitlik politikalarında sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de öncü ilçesi haline gelecek. Yaş almış kıymetli büyüklerimizi asla yalnız hissettirmeyeceğiz. Engelsiz bir yaşamın inşa edildiği bir Şişli için çalışacağız. Cumhuriyetimizin ilk kadın doktorlarından olan Prof. Dr. Müfide Küley’in adını verdiğimiz Yaşlı ve Engelli Bakımevini açarak, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinliklerle yurttaşlarımızın her sürecinde yanında olcağız. 25 mahallemizde düzenli bir aralıkta özellikle çocuklarımız için ağız ve diş taraması yapacağız.” şeklinde konuştu.

HALDUN DORMEN KÜLTÜR MERKEZİ

Şişli’yi kültür sanatın merkezi haline getirerek, sanatı ve sanatçıları destekliyeceklerini vurgulayan Şahan, “Çok kıymetli sanatçımız Haldun Dormen’i ziyaretimde kendisine kültür sanat merkezi projemizden bahsettim. İzni olursa bu merkeze adını vermek istediğimi söylediğimde memnuniyetle kabul etti. Merkezimizin inşa sürecini göreve geldiğimde başlatacağım.“ diye konuştu.

Şahan ilçeye bir Cemevi inşa edeceklerini de kaydetti.

CHP Şişli Meclis Üyesi adaylarının tek tek sahneye çağırılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.