CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Hukukun olduğu ülkede Murat Kurum 'ölüme sebebiyet vermekten' yargılanır

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

HP'de seçim toplantıları sürüyor. Parti Meclisi’nden önce MYK toplantısı düzenlendi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından açıklama yapıyor.

Deniz Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Dinmeyen acı, Hocalı Katliamı’nın üzerinden geçen 32 yıla rağmen acımız ilk günkü kadar taze. Çocuk, yaşlı, genç, kadın demeden canlarımıza kıydılar. 32 yıl önce Hocalı’da şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Erzincan İliç’te, toprak altında kalan ve 13 gündür ulaşamadığımız 9 işçimizin yüreklerimizde açtığı acı hafiflemeden bugün sabah saatlerinde Elazığ Palu’da bir madende göçük meydana geldiği haberiyle sarsıldık. Tek tesellimiz göçük altında kalan işçilerimizin tamamının kurtarılmış olması. İşçilerimize ve Elazığ’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Elbette çok üzgünüz ama daha çok da öfkeliyiz. Bu ülkede, son 22 yılda, tamamı öngörülebilir ve önlenebilir iş cinayetlerinde, en az 33 bin işçimiz can verdi. Yerlilik ve millilik nutukları atanlar, ülkemizin topraklarını yabancılara peşkeş çekmekte. Bu toprakları emekleri ile bereketlendiren insanımızın canına kast etmekte hiçbir sakınca görmediler. Şimdi kalkmış “35 milyon metreküplük toprak var, 400 bin kamyon gerekli” diyorlar. Her gün artan öfkeyi bastırmak için “soruşturma başlatıldığını” ifade ediyorlar.

Ama İliç’te göz göre göre gelen bu felaketin gerçek sorumlularının kim olduğunu söylemiyorlar. İliç'teki maden sahası kimyasal sızıntı nedeniyle 22 Haziran 2022’de kapatılıyor. Sadece üç ay sonra tekrar açılıyor. Kimin zamanında? Murat Kurum...

Madende kapasite artışına gidiliyor, onayını kim veriyor? Murat Kurum...

Peki "Kapasite artışı için ÇED gerekli değildir" diyen kim? Yine Murat Kurum...

Buradan, İliç faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı diyen Yılmaz Tunç’a soruyoruz: Bölgede görev yapacak olan 4 savcı, Murat Kurum'un Bakanlık dönemini de soruşturacak mı? ‘Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede’ Murat Kurum, ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN ve ÇEVRE FELAKETİNE YOL AÇMAKTAN yargılanır ama Türkiye’de bu kişi, 16 milyonluk bir mega kenti yönetmeye talip oluyor.

Felaketin baş sorumlusu hiçbir şey olmamış gibi "Çevrecilik", "Şehircilik", "Dayanıklı kentler" nutukları atıyor. Bu zat uzmanların ayakkabıyla bile girilmemeli dediği Salda Gölü'ne iş makinelerini soktu. Maden ocaklarının kapasite artırım taleplerine hep destek verdi, İliç'te bir faciaya kapı açtı"

Buradan, İliç faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı diyen Yılmaz Tunç’a soruyoruz: Bölgede görev yapacak olan 4 savcı, Murat Kurum'un Bakanlık dönemini de soruşturacak mı? ‘Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede’ Murat Kurum, ölüme sebebiyet vermekten ve çevre felaketine yol açmaktan yargılanır. Ama Türkiye’de bu kişi, 16 milyonluk bir mega kenti yönetmeye talip oluyor."

Ayrıntılar birazdan...