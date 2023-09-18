CHP Sözcüsü Öztrak: Bizi kavgalı olarak göstermelerine izin vermeyeceğiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, hükümetin yerel seçimleri kazanmak için muhalefeti parçalamaya ve kavgalı göstermeye çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimler hakkında iddialı konuştu.

Enflasyonu düşürmek için faturanın yurttaşlara kesildiğini belirten Faik Öztrak, iktidarın kredi kartı harcamalarına limit getirmesini açıklamasına ilişkin de konuştu.Yurttaşların zorunluluktan kredi kartı kullandığına dikkat çeken Öztrak, “'İç talep dengelenecek' diyere milletin karnını doyurabilmek için kullandığı kredi kartlarına, tüketici kredilerine sınır getirmeye başlıyorlar. Milleti alışveriş yapamayacak hale getirerek enflasyonu düşürmeye çalışmak millete zulümden başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

Hızlı tren bilet fiyatlarına 9 ayda neredeyse yüzde 100 zam yapıldığını hatırlatan Öztrak, "Enflasyonla mücadele edecekseniz işe önce kendi koyduğunuz fiyatlardan, katladığınız vergilerden, harçlardan başlayacaksınız" dedi.

"EN ÇOK BİZ ÜZÜLDÜK"

Yerel seçimler öncesi CHP'nin yenileneceğini ve yılgınlığa teslim olmayacaklarını belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Yılgınlığa teslim olamayız. Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı gidereceğiz. Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük. Ama Erdoğan’ın en büyük kabusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz. Geçtiğimiz seçimde bizim cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48’ini bir araya getirdi. Sarayın en büyük kabusu, muhalefetin bu birleşmiş gücü."

"BİZİ KAVGALI GÖSTERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının muhalefeti parçalamak olduğunu belirten Öztrak, buna izin vermeyeceklerini savundu:

"Yüzde 30’un altına düşen oyuyla, belediyelerin yüzde 100’ü almak için yüzde 48’lik muhalefeti dağıtmanın, bizi kavgalı ev olarak göstermenin tek çare olduğunu biliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yılgınlığa kapılmayacağız. Yüz yıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk’ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz."

İzmir Kongresi'nde çıkan olaylara ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Öztrak, "Gerekli araştırma yapılacak" derken CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bundan sonra MYK toplantılarına katılmayacak olması için ise "Kendi kararıdır" dedi.