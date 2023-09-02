CHP Sözcüsü Öztrak'tan danışman iddialarına yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanlarının 4 Haziran'da görevlerine son verildiğini açıkladı.
4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 2, 2023
O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir.
Öztrak, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir."