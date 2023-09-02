Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

CHP Sözcüsü Öztrak'tan danışman iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 02.09.2023 22:21
  • Giriş: 02.09.2023 22:21
  • Güncelleme: 02.09.2023 22:28
Abone Olgoogle-news
CHP Sözcüsü Öztrak'tan danışman iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanlarının 4 Haziran'da görevlerine son verildiğini açıkladı.

Öztrak, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir."

BirGün'e Abone Ol