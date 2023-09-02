CHP Sözcüsü Öztrak'tan danışman iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

A- A A+