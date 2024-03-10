CHP Sözcüsü Yücel: Kılıçdaroğlu’nun o sözünü yerde bırakmayacağız

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "AKP iktidarına sandıkta demokratik yöntemle son vereceğiz" sözünü hatırlatarak, “Kılıçdaroğlu’nun o sözünü yerde bırakmayacağız. Genel Başkanımız Özel’in liderliğinde ilk genel seçimde 22 yıllık karanlık AKP iktidarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz” dedi.

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman’ın projelerinin tanıtıldığı Buca Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen miting havasındaki toplantıda konuşan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Buca’da ve İzmir’de rekor oy vurgusu yaptı.

31 Mart’tan sonra iktidara giden sürecin yani esas sürecin başlayacağını dile getiren Deniz Yücel, “7’nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir taahhütte bulunmuştu; ülkeyi baskıyla, antidemokratik yöntemlere yöneten AKP iktidarına sandıkta son vereceğiz. 14 Mayıs’ta bunu başaramadık ama Kılıçdaroğlu’nun o sözünü yerde bırakmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde ilk genel seçimde 22 yıllık karanlık AKP iktidarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz” diye konuştu.

CEMİL TUGAY VE GÖRKEM DUMAN İÇİN REKOR OY SÖZÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman için İzmirlilerden rekor oy sözü alan CHP’li Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Değişimden bahsetmişken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay’dan bahsetmemek olmaz. 5 sene Karşıyaka’ya en iyi şekilde hizmet etti, güzel işler yaptı. 31 Mart’tan sonra İzmir’e hizmet edecek, yine güzel işler yapacak. Türkiye’nin en iyi estetik cerrahlarından biri… Dürüst, namuslu, koltuk sevdalısı değil, vatan millet sevdalısı, hizmet sevdalısı bir büyükşehir belediye başkanı olacak. Özü sözü bir, dürüst bir arkadaşımız. Ben inanıyorum ki; Cemil Başkan koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren bir belediye başkanı olacak. Buca’da Görkem Duman’ı, İzmir’de Cemil Tugay’ı rekor oyla seçtirmeye var mısınız? Biz de varız, Cemil Başkanı ve Görkem Başkanı hep beraber seçtireceğiz.”