CHP, TRT'nin Özel-Fincancı görüşmesine ilişkin yayınladığı haber için RTÜK'e başvuracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yla görüşmesinin TRT Haber kanalında “Özgür Özel’den Tepki Çeken Görüşme” başlığıyla yayınlanmasına tepki göstererek RTÜK’e başvuracaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yla görüşmesini “Özgür Özel’den Tepki Çeken Görüşme” başlığıyla yayınlamasına tepki gösterdi. Bulut, haberin hedef gösterdiğini belirterek RTÜK’e başvuracaklarını duyurdu.

Bulut’un bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bir siyasi parti ile meslek örgütü görüşme gerçekleştiriyor, TRT durumdan vazife çıkarıyor. Bu ayrımcı dil 85 milyonun vergileriyle tarafsız yayıncılık yapması gereken TRT'nin haber dili olamaz. Kimin tepkisini çekti, nasıl çekti? TRT Haber Dairesinin mi, TRT Genel Müdürünün mü? Çünkü haberin içinde tepki gösteren kimse yok. Yargılamanın devam ettiği konuyla bir siyasi partinin ‘değişim sürecini’ yorumlamaya kalkışmak TRT'nin işi de haddi de değildir. Bu yönüyle haber TRT yayın ilkelerinin birçok maddesine aykırıdır. Gece yarısı yayınlanan taraflı, hedef gösteren, tamamen siyasi eleştiri içeren bu haber için, RTÜK'e başvuracağız. Kamu kurumları kanunları çiğnemeyi alışkanlık haline getirirse; ortada hukuk devleti de kalmaz, basın özgürlüğü de.”