CHP ve DEM Parti, Erkan Baş'ın aday olduğu Gebze'de aday çıkarmadı

CHP ve DEM Parti, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın aday olduğu Gebze ilçesinde belediye başkan adayı çıkarmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın aday olduğu Kocaeli Gebze'de belediye başkan adayı çıkarmadı.

Resmî adaylar dün itibariyle il seçim kurullarına bildirildi. İki siyasi parti de Gebze'de aday çıkarmazken şu ana kadar Erkan Baş'ı destekleyeceklerini de açıklamadılar.

Gebze adaylığını geçen hafta açıklayan Erkan Baş, "İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz" demişti.

ÖNCEKİ SEÇİM SONUÇLARI

2019'da yapılan yerel seçimlerde Gebze'de AKP yüzde 51,7 ile seçimi kazanırken CHP yüzde 29,4; Saadet Partisi ise yüzde 8 oy almıştı.

Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 57,7; Millet İttifakı yüzde 30,7; Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 5,5 oy almıştı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ise Erdoğan yüzde 60, Kılıçdaroğlu yüzde 40 almıştı.