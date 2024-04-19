CHP'ye 'para sayma’ soruşturması: Avukat Ergün Özer ifade verdi

Sosyal medyada paylaşan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı2019 yılına ait 'para sayma' görüntülerine ilişkin davada ''suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'' belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer de ifade verdi. Özer ifadesinde, 50 bin TL bağış yaptığını, karşılığında makbuz almadığını, hukuka aykırı şekilde bağışta bulunmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağı ifade edildi.

Yerel seçime sayılı günler kala sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada bir kişi daha ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, önümüzdeki günlerde 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağı belirtiliyor.

İstanbul Adliyesi'nde ifade veren avukat Ergün Özer, kendisinin sadece bağış yaptığını, o dönemde makbuz almak için ilgilileri aradığını fakat pandemi nedeniyle unutulduğunu söyledi.

ÖZER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özer, ifadesinde eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yakın arkadaşı olduğunu belirterek "2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu 'Bir Tuğla da Sen Koy' isimli bağı kampanyası kapsamında ben de gönüllü olarak bağışta bulunmak istedim. Bağış parası olarak 50 bin TL'yi il başkanlığına teslim etmek üzere elden Muammer Keskin'e teslim ettim" dedi.

"MAKBUZ ALMADIM"

Parayı teslim ettiğine dair herhangi bir belge veya makbuz almadığını ifade eden Özer, "Ancak yaptığım bağış karşılığında tarafıma makbuz verilmesini istedim. O da makbuzların İl başkanlığı tarafından daha sonra bize gönderileceğini söyledi. Hatta aradan birkaç ay geçtikten sonra ben bağış makbuzunun neden bize gönderilmediğini tekrar sordum. Ancak o da bana pandemi nedeniyle il binasının kapalı olduğunu ve bu nedenle makbuzların daha sonra verileceğini söyledi" diye konuştu.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sürecinden sonra da araya zaman girdiği için yaptığım bağışın makbuzunu alma konusu unutuldu gitti. Hiçbir şekilde hukuka aykırı bir şekilde bağışta bulunmadım. Yapmış olduğum bağışın makbuzunu ilk günde de daha sonra da birkaç kez talep ettim. Ancak pandemi süreci nedeniyle makbuzu alamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

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Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

31 Mart seçimleri öncesi başlayan soruşturma kapsamında aralarında CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 14 kişi ifade vermişti.