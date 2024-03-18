CHP'ye 'para sayma' soruşturması: Dosyaya bir isim daha eklendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, Ali Rıza Braka da şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Güncel 18.03.2024 12:35 Giriş: 18.03.2024 12:35

Güncelleme: 18.03.2024 12:41 Kaynak: AA

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