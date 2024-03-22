CHP'ye 'para sayma’ soruşturmasında yeni gelişme: Onur Öksel ifade verdi

Sosyal medyada paylaşılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda 2019 yılında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Yerel seçime sayılı günler kala sosyal medyada dolaşıma sokulan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı 'para sayma' görüntülerine ilişkin gelişmeler sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda 2019 yılında çekildiği öne sürülen görüntülere ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı.

Öksel, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

Ayrıca Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenilmişti.