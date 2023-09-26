CHP yerel seçim startını Şanlıurfa'dan veriyor: Yol haritası belirlenecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Eylül’de 18 ili kapsayan CHP Yerel Yönetimler Şanlıurfa Bölge Toplantısı’na başkanlık edecek. Toplantıda, CHP’nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin yol haritası belirlenecek.

CHP, yerel seçim startını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği Yerel Yönetimler Şanlıurfa Bölge Toplantısı’yla veriyor.

CHP'nin Şanlıurfa’yla birlikte Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Kilis, Hakkari, Van ve Dersim illerini kapsayan Yerel Yönetimler Şanlıurfa Bölge Toplantısı, 30 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat başkanlık edeceği toplantıya, 18 kentin CHP il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları katılacak.

Şanlıurfa’daki toplantıda, CHP’nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin yol haritası belirlenecek.

TANAL: BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı CHP Yerel Yönetimler Şanlıurfa Bölge Toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki bölgesel toplantının bir ilk olma özelliği taşıdığını ve sembolik mesaj içerdiğini kaydederek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel Merkez yöneticilerimiz, 18 ilimizden bölge milletvekilleri, yerel yönetim temsilcileri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, il kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, Şanlıurfa ilimize adeta çıkarma yapacaktır” dedi.

HEDEF ŞANLIURFA’DA BÜYÜKŞEHİR’İ ALMAK

Bölgesel toplantı yeri olarak Şanlıurfa’nın seçilmesinin anlamlı olduğunun altını çizen Tanal, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim startını Şanlıurfa’dan vermiş olacak. Sayın Genel Başkanımız, Şanlıurfa’ya büyük önem veriyor. Genel Başkanımız, çeşitli vesilelerle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’nin kazanması halinde çiftçiye bedava elektrik verileceği vaadini tekrarladı. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, bu toplantıyla da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iktidarın elinden alma kararlılığını göstermiş olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, Şanlıurfa’daki bazı ilçe belediye başkanlıklarını kazanmak istiyoruz. Eğer CHP olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı alırsak, Şanlıurfa’daki tüm sorunları tek tek çözüme kavuşturacağız. Mağdur edilen, hizmet yüzü görmeyen tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.