CHP Yomra'da SMS krizi: İYİ Parti ile iş birliği mesajı görevden aldırdı

Trabzon Yomra'da İYİ Parti adayı Mustafa Bıyık'ın destekleneceğini Genel Merkez'den karar çıkmadan parti üyelerine SMS atan CHP Yomra İlçe Yönetimi görevden alındı.

Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) henüz aday belirlemediği Yomra ilçesinde il yönetimi ile ilçe yönetimi arasında 'SMS' krizi çıktı.

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre, CHP İl Teşkilatı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 'ittifak' olmaması üzerine İYİ Parti'nin Trabzon'da kazandığı tek belediye olan Yomra ve CHP'nin kazandığı tek belediye Beşikdüzü için iş birliği görüşmeleri yaptı. CHP İl Yönetimi aday belirme sürecinde İYİ Parti'ye "Siz Beşikdüzü'nden aday göstermeyin, biz de Yomra'da göstermeyelim" teklifi ile gitse de bu teklif İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın karşı çıkmasıyla kabul görmedi.

2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti, CHP ile yaptığı ittifak ile Yomra ilçesini Mustafa Bıyık'ın adaylığında yüzde 52,41 oyla kazanmıştı.

ÜYELERE 'BIYIK'IN DESTEKLENECEĞİ' MESAJI ATILDI

İYİ Parti'nin iş birliğine karşı çıkması, oylar bölündüğünde ise Yomra'yı AKP'nin kazanma riski sebebiyle CHP'nin aday kararını sona bıraktığı Yomra ilçesinde CHP İlçe Yönetimi yaptığı toplantılar neticesinde 'aday çıkarmayarak Mustafa Bıyık'ı destekleme kararı aldığını CHP İl Yönetimi'ne iletti.

CHP İl Yönetimi bu kararı Genel Merkez'e gönderirken, CHP Yomra İlçe Yönetimi üyelerine "Sayın üyemiz 31 Mart Yerel Seçimlerinde, İl Başkanlığı, Genel Merkez ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda ilçemizde mevcut başkan Mustafa Bıyık'la iş birliği kararı alınmıştır. Partimize, ilçemize ve Yomralı hemşerilerimize hayırlı olsun" mesajı attı.

İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

CHP Yomra İlçe Yönetimi'nin Genel Merkez ve İl Yönetimi'nden karar çıkmadan bilgilendirme yaptığını ifade eden CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Genel Merkez'e yazı yazarak CHP Yomra İlçe Yönetimi'nin görevden alınmasını talep etti. Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yomra İlçe Başkanı Erol Haydar Pekşen ve yönetimi bugün kendilerine yapılan tebliğ ile görevden alındı.

Bak, konuyla ilgili, "Yomra İlçe Örgütü parti ilke ve çalışma prensiplerine aykırı davranışlardan dolayı görevden alındı. Karar kendilerine tebliğ edildi" dedi.

"İL YÖNETİMİNİN HABERİ VARDI"

Görevden alınan Pekşen ise SMS'in il yönetiminin bilgisi dahilinde atıldığını söyledi. İl yönetiminin İlçe Teşkilatı'ndan Genel Merkez'e göndermek üzerek karar istediğini kaydeden Pekşen, "Son 15 güne gelirken aday kararımız belli olmadığı için üyelerimiz merak ediyordu. İlçe örgütünün kararını İl Başkanımızın bilgisiyle üyelere mesaj attık. Fakat daha sonra İl Başkanımız kendisinin haberi olmadığını söyledi. Kendisi bizle de irtibat kurmadı" ifadelerini kullandı.