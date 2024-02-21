CHP’de 15 saatlik mesai: “Hatay’ı kazanın”

CHP’de 19 Şubat’ta saat 10.40’ta başlayan ve 15 saat süren Hatay mesaisinden, “Lütfü Savaş ile devam” kararı çıktı. Kararda, “Parti örgütünün talepleri” ve Savaş’ın bağımsız adaylık imasının etkili olduğu öğrenilirken Özel’in Hatay örgütüne, “Bu seçimi kazanın” dediği bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de kamuoyunda büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik mesai 19 Şubat’ta saat 10.40’ta başladı. CHP Genel Merkezi, Hatay gündemi nedeniyle kalabalık anlara sahne olurken karar, 20 Şubat gece yarısı saat 01.21’de kamuoyuna duyuruldu. CHP kurmayları, “Hatay’da Lütfü Savaş ile devam” dedi.

19 Şubat sabah saatlerinde CHP Lideri Özgür Özel ile Lütfü Savaş, partinin Genel Merkezi’nde kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede Savaş’a, son gerçekleştirilen memnuniyet anketindeki düşüş gösterildi. Buna karşın Savaş ise kendi gerçekleştirdiği anketi CHP Lideri’ne sundu.

HATAY ÖRGÜTÜ GENEL MERKEZ’DE

Savaş, Özel ile görüşmesinin ardından Genel Merkez’den ayrıldı ancak Ankara’da kalmaya devam etti. Hatay’dan gelen il ve ilçe örgüt yöneticileri ile ilçe belediye başkan adayları, geç saatlere kadar parti binasında bekledi.

ADAY ARAYIŞI

CHP’de, ilk etapta adaylığının geri çekilmesi yönünde karar alınan Lütfü Savaş’a bir alternatif üretmek amacıyla çok sayıda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıların dar bir kurmay takımı ile gerçekleştirildiği belirtilirken zaman zaman Hatay örgütünden gelen yöneticilerin fikirlerine da başvuruldu.

Parti koridorlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eski bakanı Mehmet Dönen ile CHP’nin Hatay eski milletvekili Suzan Şahin’in adı adaylıkla anılmaya başladı. Ancak iki ismin de teklifi kabul etmediği aktarıldı.

CHP’de, “Kamuoyunun sesine kulak vermezsek Hatay sıkıntıya girer” görüşü, saatler ilerledikçe değişti. Savaş’ın adaylıktan çekilmeyi kabul etmeyerek bağımsız aday olabileceği yönündeki imaları da ibrenin terse dönmesine yol açtı.

HATAY’I KAZANIN

Savaş, Hatay’da kendisini il başkanlığı önünde bekleyen kalabalığa da “Şu an daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz” açıklamasını yaptı. Gece geç saatlere gelindiğinde örgütün ısrarı, Savaş’a alternatif geliştirilememesi ve bağımsız adaylık iması nedeniyle Savaş’ın adaylığının devam etmesi yönünde karar alındı. CHP lideri Özel’in de kararı, “Bu seçimi kazanın” vurgusuyla hem Savaş’a hem de Hatay örgütüne ilettiği belirtildi.