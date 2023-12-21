CHP’de aday mesaisi: 126 isim daha belli oldu
CHP, üçü büyükşehir olmak üzere toplam dokuz il ve 116 ilçe belediyesinin başkan adaylarını açıkladı. Konya’da İsmail Sonkaya, Samsun’da Cevat Öncü, Manisa’da Ferdi Zeyrek, Çanakkale’de Muharrem Erkek, İstanbul Fatih’te Mahir Polat, Pendik’te Tarık Balyalı aday gösterildi.
Mustafa BİLDİRCİN
CHP’de 18.30’da başlayan Parti Meclisi toplantısı, üç saat sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 100’ün üzerinde seçim çevresindeki adaylarını açıkladı. CHP’de dört saate yakın süren MYK’nin ardından gerçekleştirilen PM toplantısında oylanan belediye başkan adaylarının tamamının isminin, oy birliği ile netleştiği bildirildi.
CHP’de isimleri kesinleşen adaylar arasında ikisi büyükşehir olmak üzere toplam dört ilin adayları da yer aldı. Merakla beklenen Adana, Mersin ve Aydın’ın adayları ise açıklanmadı. Bu kentlerin adaylarının, “Raporlama süreçleri devam ettiği” için açıklanmadığı bildirildi.
TOPLAM 35 ÇEVREDE ÖN SEÇİM
PM toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in verdiği bilgiye göre, toplantıda 160 seçim çevresine yönelik görüşmeler yapıldı. Bu seçim bölgelerinin 35’inde ön seçim kararı alındı. Toplam 125 seçim çevresinde ise adaylar anketler, kamuoyu yoklamaları, örgüt görüşleri ve görevlendirilen heyetlerin raporları doğrultusunda belirlendi.
CHP'de 9 ilin daha belediye başkan adayı belli oldu.
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
Yücel’in ismini açıkladığı CHP’nin büyükşehir belediyesi ve il belediyesi başkan adayları ise şöyle sıralandı:
ADANA FEKE: MEHMET ALİ KIZILOLUK
ADANA İMAMOĞLU: KASIM KARAKÖSE
ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT: NEJDET ARICI
ADIYAMAN BESNİ: VAKKAS AÇAR
ADIYAMAN ÇELİKHAN PINARBAŞI: MAHMUT ALAN
ADIYAMAN GÖLBAŞI HARMANLI: AHMET DEĞİRMENCİ
ADIYAMAN GÖLBAŞI: İSKENDER YILDIRIM
ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK: ABUZER AYDIN
ADIYAMAN TUT: MUTTALİP GÜLTEKİN
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN: FETHİ KIZILASLAN
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA: VELİ BAKICI
AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ: ARİF AR
AKSARAY SARIYAHŞİ: MUSTAFA DOĞANGÜZEL
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY: ZEHRA ÖZYOL
AMASYA MERKEZ: TURGAY SEVİNDİ
ANKARA ELMADAĞ: ADEM BARIŞ AŞKIN
ANKARA GÜDÜL: MEHMET DOĞANAY
ANKARA YENİMAHALLE: FETHİ YAŞAR
ARDAHAN ÇILDIR: NURETTİN AYGÜN
ARDAHAN DAMAL: MURAT DALANBAY
ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ: YÜKSEL BOZKURT
ARDAHAN MERKEZ: FARUK DEMİR
AYDIN BOZDOĞAN: MUSTAFA GALİP ÖZEL
AYDIN ÇİNE: MEHMET KIVRAK
AYDIN SULTANHİSAR: OSMAN YILDIRIMKAYA
BALIKESİR BALYA: ORHAN GAGA
BALIKESİR BİGADİÇ: ZAFER GÖKSEL
BALIKESİR GÖNEN: İBRAHİM PALAZ
BALIKESİR KEPSUT: OĞUZ ARSLAN
BALIKESİR MARMARA: AYDIN DİNÇER
BARTIN AMASRA: RECAİ ÇAKIR
BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ: EROL GÜNEŞ
BARTIN MERKEZ: MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
BARTIN ULUS: ABDİPAŞA MEHMET ŞAHİN
BURDUR BUCAK KIZILKAYA: ŞEREF COŞAR
ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY: NECATİ KOPÇA
ÇANAKKALE GELİBOLU: MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR
ÇANAKKALE MERKEZ: MUHARREM ERKEK
DENİZLİ BEKİLLİ: ÖNDER DEMİR
DENİZLİ ÇAL: AHMET HAKAN
DENİZLİ SARAYKÖY: MEHMET SALİH KONYA
DENİZLİ SERİNHİSAR: OSMAN KILIÇ
DÜZCE GÖLYAKA: NECMİ GÜRGEN
EDİRNE ENEZ: ÖZKAN GÜNENÇ
EDİRNE İPSALA: YENİKARPUZLU AHMET KÖPRÜ
EDİRNE MERİÇ SUBAŞI: ERSÖZ ZÜMBÜL
ESKİŞEHİR ÇİFTELER: ZEHRA KONAKÇI
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR: HABİL DÖKMECİ
GİRESUN ESPİYE: EROL KARADERE
GİRESUN TİREBOLU: BURHAN TAKIR
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN: BURHA BİLGİN
HATAY ERZİN: ÖKKEŞ ELMASOĞLU
ISPARTA KEÇİBORLU: MEHMET YILDIZ
ISPARTA MERKEZ SAVKÖY: AYŞENUR TOZUR
ISPARTA SÜTÇÜLER: ZEYNEP KESİKTAŞ
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ ÇİÇEKPINAR: MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ: KAMİL KAPCI
ISPARTA YALVAÇ HÜYÜKLÜ: ALİ DURAK
İSTANBUL FATİH: MAHİR POLAT
İSTANBUL PENDİK: SÜLEYMAN TARIK BALYALI
KARABÜK OVACIK: MUSTAFA ORHAN
KARAMAN AYRANCI: MEHMET NURİ ÖZKAN
KARAMAN ERMENEK: GÜNEYYURT İSA ÖNER
KARS KAĞIZMAN: SERGÜL KESKİN
KASTAMONU CİDE: MEHMET EŞREF MUTLU
KASTAMONU ŞENPAZAR: HATİCE AYDOĞAN
KASTAMONU TOSYA: TUĞÇE KEFELİ
KIRIKKALE KESKİN: MEHMET ÇOLAKOĞLU
KIRŞEHİR BOZTEPE: HÜSEYİN TAKAN
KIRŞEHİR KAMAN: ERHAN TALU
KIRŞEHİR MERKEZ: SELAHATTİN EKİCİOĞLU
KIRŞEHİR MUCUR: MERYEM FIKIRKOCA
KOCAELİ DARICA: SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
KOCAELİ KARAMÜRSEL: AHMET ÇALIK
KOCAELİ KARTEPE: NİLAY MERTTÜRK
KONYA BEYŞEHİR: RIDVAN ŞENYURT
KONYA BÜYÜKŞEHİR: İSMAİL SONKAYA
KONYA DOĞANHİSAR: ENGİN KÜTÜKCÜ
KONYA HADİM: MÜRSEL AYRANCI
KONYA KARAPINAR: GÖNÜL KARABACAK
KONYA KARATAY: MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
KONYA MERAM: BAHAR ALTAY ÇAÇIK
KONYA SEYDİŞEHİR: HASAN USTAOĞLU
KONYA TUZLUKÇU: NURETTİN AKBUĞA
KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR: HALİL İBRAHİM ALNAR
KÜTAHYA MERKEZ: EYÜP KAHVECİ
KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK: AHMET ALBAY
MANİSA AKHİSAR: BESİM DUTLULU
MANİSA ALAŞEHİR: AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
MANİSA BÜYÜKŞEHİR: FERDİ ZEYREK
MANİSA GÖLMARMARA: CEM AYKAN
MANİSA GÖRDES: İBRAHİM BÜKE
MANİSA KULA: HİKMET DÖNMEZ
MANİSA SARUHANLI: ZEKİ BİLGİN
MANİSA SOMA: SERCAN OKUR
MANİSA ŞEHZADELER: GÜLŞAH DURBAY
MANİSA TURGUTLU: ÇETİN AKIN
MUĞLA KAVAKLIDERE: SAFFET KARABIYIK
NİĞDE ÇAMARDI: MUSTAFA EMİROĞLU
NİĞDE ÇİFTLİK DİVARLI: SEZAİ AVCI
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER: CEMİL ERTAMAH
NİĞDE MERKEZ KİLEDERE: YUNUS KARAKAYA
NİĞDE MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK: ÇAĞLAR YÜKSEL
ORDU AYBASTI: TEVFİK GÜNEY
ORDU İKİZCE: HASAN ÇALIK
ORDU ULUBEY: BÜLENT AKSOY
ORDU ÜNYE: CUMHUR ÖZTÜRK
SAKARYA ARİFİYE: ZEKİ ÖZGÜR
SAKARYA HENDEK: NİHAT BAYRAKTAR
SAMSUN ALAÇAM: ZERGÜN DEMİRCİ
SAMSUN BAFRA: ÖZGÜR ÖNDER
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR: CEVAT ÖNCÜ
SAMSUN LADİK: ÖZGÜR AY
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ: CEMAL TÜRKOĞLU
SİNOP AYANCIK: HAYRETTİN KAYA
TRABZON ORTAHİSAR: AHMET KAYA
UŞAK EŞME: YILMAZ TOZAN
UŞAK KARAHALLI: RAMAZAN KARAKAYA
YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE: DOĞAN ÇİTİL
YALOVA ÇINARCIK: AVNİ KURT
YOZGAT SORGUN: BAHADIN MERAL ÇITAK
ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ: ERDOĞAN ŞEN
ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR: HAKAN TOPRAK
ZONGULDAK DEVREK: ÇETİN BOZKURT
ZONGULDAK GÖKÇEBEY: VEDAT ÖZTÜRK
ZONGULDAK KİLİMLİ: EROL SARIAL