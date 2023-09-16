CHP’de değişim tartışmaları sürüyor: Genel Başkanlık yarışı başladı

CHP’de büyük kurultay öncesi iki isimden genel başkanlık için adaylık açıklaması geldi. Grup Başkanvekili Özel ve Eski PM Üyesi Öymen adaylıklarını açıkladı. Özel, “CHP’deki değişim ülkedeki değişim için ön koşuldur” dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, bu yıl gerçekleştirilecek 38’inci Olağan Kurultay’da genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Kurultayda her bir delegenin oyuna talip olduğunu bildiren Özel, “Kazanamayacağını bildiği halde seçime giriyor” eleştirilerine ise katılmadığını bildirerek, “Daha kurultay delegeleri bile belirlenmedi” yanıtını verdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından değişimin genel başkanlık dahil tepeden itibaren başlaması gerektiğini bildiren ve gerekirse sorumluluk da alabileceğini vurgulayan Özel, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın açıklaması ile adaylığını duyurdu. Aday olabilmesi için kurultay delegelerinin yüzde beşinin imzasını alması gereken Özel’in yaklaşık 70 imzaya ihtiyacı bulunuyor.

SORUMLULUK ALIYORUM

"CHP’deki değişim ülkedeki değişim için ön koşuldur. Çağrımız tüm üyelerimize tüm seçmenlerimizedir. CHP değişirse Türkiye değişir" ifadeleri ile partililerden destek isteyen Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi.

Partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Hedeflediğimiz, değişim emekten, üretimden, çevreden, kadınlardan ve gençlerden yana olacak. Yeni cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Partinin lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değiştirilmeli.

Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için, gençleri partimizin merkezine almak için kadınların etkin olacağı siyaset tarzını güvence altına almak için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığımı ilan ediyorum.”

EMEKÇİNİN YANINDA

“Sağ ve sol kavramlarının 18. yüzyılın kavramları olduğu, 21. yüzyılın sorunlarına çözümler üretemeyeceğine yönelik yaklaşımı, kesin bir dille reddediyoruz. Emekçi sınıfın yanında ödünsüz pozisyon alıyoruz.”

GRUP BAŞKANLIĞI DEVAM

“Yarından itibaren ilan edilen takvime göre il kongrelerimizi takip edeceğiz. 50 gün boyunca partimizin ihtiyaç duyduğu her süreçte terimizi akıtmaya devam edeceğiz. CHP tarihinde ilk grup başkanıyım. Sayın Genel Başkanımız da milletvekili olmayan ilk genel başkan. Bundan sonraki süreçte değerlendirmeyi yapacağız. Kendisinin görevi bırakmam yönünde bir talebi olmadı.”

TUTUM BELGESİ AÇIKLANDI

CHP’li Özel, uzun süredir üzerinde çalıştığını bildirdiği CHP Tutum Belgesi isimli çalışmayı da kamuoyuna ve partililere duyurdu. Özel’in çalışmasında şu ifadeler yer aldı:

"En büyük dönüşümler en büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerde gerçekleşir. Tarihin böyle bir anındayız. Bu bilinçle, yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Bu süreçte isteyen herkesin siyaset yapacağı demokratik kanalları açacağız. İsteyen herkesin konuşacağı özgür ortamları var edeceğiz. Hakça rekabet koşullarıyla ve emekle üreten herkesin, hep birlikte zenginleştiği ekonomik yapıyı yaşama geçireceğiz. Halka rağmen değil, her adımını halkla birlikte atan dinamik, yenilikçi, katılımcı bir politik ortamın öznesi ve öncüsü olacağız. Partimiz özelinde parti içi demokrasiyi tavizsiz uygulayacak, partimizin yerelden merkeze tıkanmış olan tüm kanallarını açacağız."

İMAMOĞLU’NDAN DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından, “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Değişimin Yüzyılı. Yüzyılın Değişimi” dedi. İmamoğlu açıklamayı kişisel sosyal medya ağından yaptı.

3. YOL İÇİN ADAYIM

CHP’de Özgür Özel’in ardından eski PM Üyesi Örsan Öymen de CHP Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öymen, CHP’nin ‘statükocular’ ile ‘samimi olmayan değişimciler’ arasında sıkıştığını belirterek ‘üçüncü yolu açmak için’ CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

İsim vermeden bugün adaylığını ilan eden bir başka isim olan Özgür Özel’i de eleştiren Öymen, şunları söyledi: "Bu arkadaşlarımız stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?”