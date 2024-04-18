CHP’de grup başkanvekilliği yarışı

Mustafa BİLDİRCİN

Yerel seçim sonuçlarının ayrıntılı analizini 15 Nisan’da gerçekleştirilen MYK toplantısında masaya yatıran CHP yönetimi, 19 Nisan’da ise Parti Meclisi’ni (PM) toplayacak.

31 Mart’ta elde edilen seçim başarısının ardından toplanan ilk PM’de yeni dönemin yol haritası belirlenecek. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ekonomi alanında çalışan parti kurmaylarına yeni dönem için büyük sorumluluklar yüklenecek.

CHP’nin saha politikaları büyük oranda, ekonomi alanında hazırlanan raporlar doğrultusunda şekillendirilecek.

Yerel seçimlerin ardından 16 Nisan’da TBMM Grup Toplantısı’nda partililerine seslenen CHP Lideri Özgür Özel, 20 ve 21 Nisan’da ise il başkanları ile belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. TBMM Toplantısı’nda yaptığı konuşmada partililere, “Kalkın ve Türkiye’yi kucaklayın” şeklinde seslenen Özel, belediye başkanlarına da “31 Mart’tan birinci parti olarak çıktık. Birinci parti olma sorumluluğuyla hareket edecek, herkesin sorununa derman olmaya çalışacağız. Kibirli davranmayacağız” mesajını verecek.

CHP’de bugün ise hareketli geçecek. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan grup başkanvekilliği için seçim yapılacak. CHP Meclis Grubu, kapalı bir toplantı ile yeni grup başkanvekilini seçecek. Parti kaynaklarına göre yarış, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Ankara Milletvekili Murat Emir arasında geçecek. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da Köksal’dan boşalan koltuğu doldurması beklenen isimler arasında olacak.

SEÇİM SONRASI İLK PM

CHP, seçimler sonrasında ilk PM toplantısını ise yarın düzenleyecek. Saat 14.00’te başlaması planlanan PM toplantısında ise yeni dönem politikaları masaya yatırılacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Ekonomi Çalışma Grubu’nun çalışmaları doğrultusunda hazırlanan raporlar doğrultusunda hareket edilecek. Seçim başarısında büyük rol oynadıkları düşünülen emekliler ve gençlerin sorunları gündemde tutulacak.