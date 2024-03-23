CHP’de hedef sandık ittifakı

CHP, farkın açık ara lehine olduğu seçim çevrelerinde rehavet yaratılmaması için anket sonuçlarını kamuoyuna açıklamayacak. Parti, farkın az olduğu yerlerde ise anket sonuçları ile seçmeni sandığa çağırmayı planlıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye, “kritik” olarak değerlendirilen bir seçime daha hızla ilerliyor. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefet bloku dağınık bir görüntü sergilese de ana muhalefet partisi CHP, ittifakın sandıkta sağlanacağına inanıyor.

Parti kurmayları, “Türkiye İttifakı” söyleminin sahada karşılık bulduğunu ve CHP adaylarının, AKP seçmeni dahil tüm seçmenlerden oy alabileceğini düşünüyor. Özel’in bugün Kilis ve Antep’te olacağı kaydediliyor. 26 Mart günü Edremit ve Bandırma’da seçmenle bir araya gelecek Özgür Özel’in, 27 Mart’ta İstanbul’da, 28 Mart’ta ise Edirne’de seçmenle buluşacağı bildiriliyor.

SANDIĞA DAHA FAZLA SEÇMEN

Ankara başta olmak üzere, CHP adayının görece rahat olduğu yerlerde anketler üzerinden değerlendirme yapmayı bırakan ve seçmene, “Rehavete kapılmayın” mesajları veren parti yönetimi, kritik seçim çevrelerinde ise daha çok seçmeni sandığa götürmek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Bursa, Balıkesir, Malatya, Hatay ve Manisa gibi, CHP’nin kazanma ihtimali artan seçim çevrelerindeki anketlerin seçmene duyurulması planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, seçimlere sayılı günler kala mitinglerde artık, Türkiye’nin yakıcı sorunlarına değineceği aktarılıyor. Ekonomideki kötü gidişi ortaya koyan açıklamalarını artırmayı planlayan CHP yönetimi, büyükşehirlerde seçimin anahtarının emeklilerde olduğunu ve emeklilerin iktidara sandıkta ders vereceğini savunuyor. Bu kapsamda emeklilerin yaşadığını sorunları ortaya koyan bir kampanya filminin yanı sıra Türkiye’deki barınma sorununa dikkat çeken bir kampanya filminin yolda olduğu belirtiliyor.

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EMEKLİ HAKKINI İSTİYOR

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP’de Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu, ödemesi sorulan Özel, "Vatandaşı enayi yerine koyarak yapılabilecek kötü siyasete bir numaralı örnektir. Emekli onların aklını istemiyor, kendi hakkını istiyor" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, açıklamasında AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un "İstanbul depreme hazır değil?" yorumlarına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Siz 99 depreminden bu yana 20 senedir bu şehri yönetiyorsunuz, bunun 17 senesinde iktidarsınız, Türkiye’yi yönetiyorsunuz, hiçbir şey yapmadınız. Beni kötüleyerek kendini kötülüyor acemi aday. " ifadelerini kullandı.