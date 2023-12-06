CHP’de hedef ‘taban ittifakı’

İYİ Parti’nin GİK toplantısında CHP ile işbirliğine ‘‘Hayır’’ diyen üyeler, “2019’daki başarıda yok sayıldık” görüşünü dile getirdi. CHP kaynakları ise “Hedef taban ittifakı” stratejisiyle yola devam edileceğini belirtti.

Mustafa BİLDİRCİN

İYİ Parti’nin, CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine ret kararı alınan GİK toplantısının detayları açığa çıktı. İYİ Parti Lideri’nin toplantıda fikir beyan etmeyerek görüşleri dinlediği, GİK üyelerinin ise “Mart 2019’daki seçim başarısını” CHP’nin tek başına üstlendiğini belirterek sitem ettiği bildirildi.

Akşener’in seçimlerin kısa bir süre kala masadan kalkmasının ardından, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan ellerini taşın altına koymasını beklediklerini ifade eden İYİ Partililer, CHP’den işbirliğine yönelik somut teklif gelmemesinin de “İşbirliğine hayır” kararında etkili olduğunu kaydetti. CHP kaynakları ise “Hedef taban ittifakı” stratejisiyle yola devam edileceğini belirtti.



CHP ile yerel seçimlerde ittifakın masaya yatırıldığı İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında konuşulanlar netlik kazanmaya başladı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi GİK Toplantısı’nın başında partilileriyle paylaştığı ancak fikir beyan etmediği ifade edildi. Akşener, GİK Toplantısı’nın büyük bölümünde sessiz kalarak görüşleri dinledi.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ DETAYI



Edinilen bilgiye göre, GİK Toplantısı’nda CHP ile işbirliğine hayır diyen üyeler, “2019 seçim başarısını CHP tek başına üstlendi” değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda, 14 Mayıs’ta ilk turu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde kurulan altılı masada yaşananlar da konuşuldu. Akşener’in masadan kalkmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan, “Ellerini taşın altına koymasını” beklediklerini ifade eden İYİ Partililer, “Sayın Kılıçdaroğlu için yaptığımız çalışmalar görülmedi” diyerek sitem etti.



Toplantıdan çıkan, “Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğine hayır” kararında, CHP’nin HEDEP ile işbirliği yapma ihtimalinin de etkili olduğu savunuldu. Öte yandan toplantıda bazı üyelerin, işbirliğine yönelik CHP’den somut teklif gelmemesini de eleştirdiği öne sürüldü.



Yerel seçimler sürecinde, “Kendi kimliğini ve kadrolarını anlatacak” İYİ Parti’de belediye başkanı adayları Grup Toplantısı’nda açıklanacak. İYİ Parti Grubu’nda 25 il ve ilçe belediye başkanı belli olacak.



CHP kanadında ise İYİ Parti’nin kararına karşı, “Saygı duyuyoruz” görüşü ağır bastı. Parti tabanında, ittifaksız seçime girmenin yararlı olabileceğini düşünenler olduğu öğrenilirken CHP’lilerin yaşananları tabana net şekilde anlatacağı ve “Hedef taban ittifakı” stratejisiyle hareket edeceği kaydedildi.



CHP 7 ARALIK’TA SAHADA OLACAK



CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 100’ün üzerinde milletvekili, 7 Aralık itibarıyla yerel seçimler için illere dağılacak. Henüz adayın olmadığı 657 seçim bölgesinde, ön seçim gerçekleştirilecek. Ön seçimde birden fazla adayın öne çıkması durumunda kadın adaylara öncelik verilecek. Öne çıkan adayların tamamının erkek olması durumunda ise anket yöntemiyle örgütlere danışılacak.



HEDEP’TE 81 İLDE ADAY ÇIKARMA EĞİLİMİ



Yerel seçimlerde alacağı pozisyon kritik önemde olan ve 81 ilde aday çıkarma eğilimini açıklayan HEDEP’te de belediye başkanı adayları için ön seçim yapılacak. 27 Kasım’da aday başvuru sürecinin başladığı HEDEP, partiler ile işbirliği konusundaki müzakerelere kapıyı kapatmayacak.

***

Özel: Eski dosttan düşman olmaz

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İYİ Parti’nin GİK Toplantısı’nda alınan karar ile ilgili partililere seslendi. İYİ Parti ile CHP’nin geçmişte çok önemli işbirlikleri yaptığını anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:



“İYİ Parti gittiğimiz tüm ilçelerde ilçe başkanlarını kendi ilçe başkanları gibi gördüğümüz, çok kıymet verdiğimiz bir partidir. Ben yakasında güneş gördüğüm zaman, güzel bir insanla karşılaştım derim. Çünkü İYİ Partili insanlar, güzel insanlar, bizim gibi insanlar. Eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK’te bir karar verdi diye, İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti iyi insanların, çağdaş insanların partisidir.”