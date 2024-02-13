CHP’de ikinci MYK tamamlandı: “Güner, Çankaya için PM’de oylanacak”

CHP’de saat 21.51’de başlayan ikinci MYK sona erdi. Hüseyin Can Güner ismi Çankaya adaylığı için MYK’den geçerek Parti Meclisi’ne sunuldu. Kadıköy için Mesut Kösedağ’ı oylayan CHP MYK, Ümraniye için ise Aykut Erdoğdu isminin Parti Meclisi’ne sunulmasını kararlaştırdı.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de saat 12 Şubat’ta saat 14.45’te başlayan ve 13 Şubat itibarıyla halen devam eden aday belirleme mesaisinde sona gelindi. İkinci kez toplanan CHP Lideri Özgür Özel’in A Takımı, yüzlerce seçim çevresinde adaylarını oyladı. Merakla beklenen Çankaya adaylığı için Hüseyin Can Güner, MYK üyelerinden onay aldı.

Güner’in Çankaya Belediye Başkan Adaylığı için Parti Meclisi’ne sunulduğu bildirildi. Parti Meclisi’nde Güner ismi üzerinde tartışma yaşanabileceği ancak çoğunluğun Güner için “Evet” oyu kullanacağı vurgulandı.

KADIKÖY İÇİN KÖSEDAĞ

CHP’nin Kadıköy adaylığı için ise Mesut Kösedağ’ın adı öne çıktı. Kösedağ’ın Parti Meclisi’ne sunulacak isimler arasında olduğu öğrenildi. Aykut Erdoğdu’nun da CHP’nin Ümraniye adayı olarak Parti Meclisi’nde oylanacağı kaydedildi.

CHP MYK’den geçen diğer bazı seçim çevrelerinin adayları ise şöyle sıralandı:

Kayseri: Murat Molu

Kars: Dindar Gültekin

Malatya: Veli Ağbaba

Nilüfer: Sadi Özdemir

Bandırma: Dursun Mırza

Gemlik: Şükrü Devren

URFA’DA ADAY YOK

CHP’nin, Urfa Büyükşehir Belediyesi için ise aday çıkarmayacağı iddia edildi. Parti kaynakları, DEM Parti ile “Kent uzlaşısı” çerçevesinde Urfa’da aday belirlenmeyebileceğini ifade etti. Urfa’nın, CHP’nin aday çıkarmayacağı tek büyükşehir olacağı belirtildi.

LÜTFÜ SAVAŞ TARTIŞMASI

Öte yandan CHP MYK’de tartışılması beklenen Lütfü Savaş ismi üzerinde ciddi oranda bir tartışma yaşanmadığı savunuldu. Savaş’ın adaylığının ardından gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinden de Lütfü Savaş isminin çıktığını ifade eden parti kurmayları, “Hatay’da Lütfü Savaş ile devam edilecek” dedi.