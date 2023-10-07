CHP’de İstanbul İl Kongresi hazırlığı

İki adayın yarışacağı CHP İstanbul İl Kongresi yarın toplanıyor. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski İl Başkanı Cemal Canpolat’ın yarışacağı kongrede 196 kurultay delegesi de belirlenecek.

BirGün/Ankara

İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği CHP İstanbul İl Kongresi yarın yapılacak. Değişim isteyenlerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve genel merkezin desteklediği eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında gerçekleşecek il başkanlığı yarışı için iki taraf da iddialı olduklarını ifade ediyor.

CHP İstanbul İl Kongresi, yarın saat 08.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. 600’den fazla il delegesinin oy kullanacağı kongre öncesinde iki aday da yeterli sayıda imzayı toplayarak adaylığını kesinleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis Grup Başkanı, Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in katılmayacağı il kongresinde, Çelik ve Canpolat, çoğunluğun oyunu alarak il başkanlığını kazanmaya çalışacak.

Edinilen bilgiye göre, Canpolat’ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra siyasi yasaklı hale geldiği için görevini bırakan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destekliyor. Başta Özel olmak üzere, parti yönetiminin değişmesi gerektiğini bildirenler ise Bahçelievler İl Başkanı Çelik’in yanında yer alıyor. Çelik’e, büyük kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini kaydeden Erdoğan Toprak da destek veriyor.

İlçe başkanlarının çoğunluğunun katılımı ile adaylığını açıklayan Çelik, bu ilçelerin tamamının desteğini aldığını bildiriyor.

Geçen ay tamamlanan İstanbul ilçe kongrelerinde 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilirken bu kongrelerde belirlenen il delegelerinin ortak hareket etmeyebilecekleri öğrenildi. Delegelerden bir bölümünün hangi adayı destekleyeceği konusunda son kararını henüz vermediği kaydedildi.

DİVAN BAŞKANLIĞI İÇİN FORMÜL ARAYIŞI

İl kongresi öncesinde kongre divan başkanlığı için de görüşmeler sürüyor. Edinilen bilgiye göre, il başkanlığı yarışının “başa baş” geçeceğinde hemfikir olan iki taraf da asıl yarışı burada verebilmek için divan başkanlığına ortak aday gösterme görüşünden yana. Anlaşma sağlanması durumunda, divan başkanlığı için ortak aday önerilecek.

YARIŞ BLOK LİSTEYLE ÇARŞAF LİSTE ARASINDA

Her iki tarafın da iddialı olduğu İstanbul İl Kongresi'nde yarışın blok liste ile yapılması konusunda ise tartışma yaşanmıyor. Büyük Kurultay'a delege sayısının fazlalığı nedeniyle damgasını vuracak olan İstanbul delegasyonunu firesiz kazanmak isteyen taraflar çarşaf liste kullanılmasını istemiyor.