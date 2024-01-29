"CHP’de İzmir için Cemil Tugay’ın ismi MYK’ye önerilecek" iddiası

CHP Lideri Özgür Özel’in, Genel Merkez’de bir araya geldiği Cemil Tugay’a, kendisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak görmek istediğini söylediği öne sürüldü. Tugay’ın adaylığının MYK’de kesinleşeceği ve oylama için PM’ye taşınacağı belirtildi.

A- A A+

Mustafa BİLDİRCİN CHP Lideri Özgür Özel’in, Genel Merkez’de bir araya geldiği Cemil Tugay’a, “Sizi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istiyoruz” dediği öne sürüldü. CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile görüşen Cemil Tugay’ın adaylığının saat 15.00’te başlayan MYK’de kesinleşeceği iddia edildi. CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında gerçekleşen görüşme iki saat sürdü. Görüşmede Özel’in adaylık konusunda Tugay’a teklif götürdüğü belirtilirken saat 15.00’te başlayan MYK’nin ardından saat 18.00’de başlaması planlanan PM Toplantısı’na Cemil Tugay’ın isminin sunulacağı kaydedildi. DAR KAPSAMLI TOPLANTI CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Ocak’ta CHP Genel Merkezi’nde dar kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. CHP kurmayları bu toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için geçen isimleri tartıştı. Tugay’ın isminin toplantıda öne çıktığı bildirildi.