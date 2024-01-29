CHP’de İzmir mesaisi: PM, İzmir gündemiyle toplanıyor

CHP Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir’in ilçe belediyelerinin adaylarının belirlenmesi amacıyla bugün 18.00’de toplanacak. PM öncesinde toplanacak Merkez Yönetim Kurulu Tunç Soyer, Buğra Gökçe ve Cemil Tugay isimlerinden birini PM’ye taşıyacak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, 26 Ocak’ta gerçekleştirilen ve “En uzun aday mesaisi” olarak nitelendirilen Parti Meclisi toplantısının ardından bugün aday mesaisine devam edecek. Partinin 26 Ocak’ta açıklamasını beklendiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak.

Edinilen bilgiye göre, Parti Meclisi öncesinde toplanacak MYK’de Tunç Soyer, Buğra Gökçe ve Cemil Tugay isimleri tartışılacak.

İzmir için memnuniyet anketleri, örgüt gözetimindeki yoklamalar, milletvekillerinin saha gözlemleri ve raporları havuz sistemi ile birleştirildi. İlçe adayları bu yolla kararlaştırıldı.

İZMİR TARTIŞMASI

Mevcut başkan Tunç Soyer’in memnuniyet anketlerinden iyi sonuç alması CHP’de kafaları karıştırıyor. Partide, “Soyer ile devam edilsin” görüşü dillendirilirken Buğra Gökçe isminden yana görüş bildirenlerin sayısı da giderek artıyor. İzmir için dengeli bir liste oluşturmayı hedefleyen CHP yönetimi, “İthal aday” tartışmaları nedeniyle karar vermekte zorlanıyor. 26 Ocak’ta gerçekleştirilen MYK’nin geç başlama nedenlerinden birinin de yine ayak divanında yaşanan, “İzmir tartışması” olduğu kaydediliyor.

Tunç Soyer ve Buğra Gökçe’nin yanı sıra Cemil Tugay’ın da İzmir için şansı bulunuyor. İbre zaman zaman Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu ile Bornova Belediyesi eski başkanı Olgun Atilaya da dönse de öne çıkan üç ismin olduğu bildiriliyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soyer ile devam edilerek krizin çözülmesi düşünülüyor.