CHP’de kongreler sürüyor

Haber Merkezi

CHP'de değişim tartışmaları altında ilçe kongreleri devam ediyor. Beyoğlu ilçe kongresi Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşti. Kongrede CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na olan destek dikkat çekti.

İlçe Başkanlığı yarışı iki isim arasında geçerken kongre parti yöneticilerinin konuşmaları ile başladı. Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da kongreye katılanlar arasındaydı. Kürsüye çıkan Tanrıkulu, 38.’si düzenlenen Beyoğlu İlçe kongresini selamlayarak seçilecek olan yeni yönetime başarılar diledi. Tanrıkulu’ndan sonra kürsüye çıkan eski Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan değişim tartışmalarına değinerek “Seçimlerden bugüne CHP’nin ne yapması gerektiğine dair yandaş medyadan tutun da iktidar kanadına kadar herkes bir şeyler söylüyor. Ancak bize de bir eleştiri olsun ki bunu ne yazık ki en az biz yapıyoruz. Asıl konuşmamız gereken yer tam olarak burasıdır. Kongrelerimizde de konuşmayacaksak nerede konuşacağız?” dedi.

Özcan, bütün tartışmalara rağmen örgüt yapısına güvendiğini belirterek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Özcan “Partimize yönelik bir operasyon süreci geçirildiğini düşünüyorum. Maalesef içeriden de zaman zaman güç elde etme hırsına düşenlerle karşılaşıyoruz. Ancak hiç kimse CHP’ye gömlek giydirmeye kalkmasın. Herkes biliyor ki önümüzde bir Kurultay süreci var. Bu partinin şu anki lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur. O da sadece Kurultaydan çıkacak kararla bulunduğu yerden iner” ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU’NA ADAYLIK AÇIKLAMASI

Kongrede İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İnan Güney de söz aldı. Güney, geçen seçim sürecinde yaşananlara dikkat çekti. Şu ifadelere yer verdi: Yalanlar, kumpaslar, troll orduları, iftiralar, montaj videolarla bir seçim kazandılar. Ama unutulmasın ki 2018'deki kaybettiğimiz seçim sonrasında İBB ve birçok kenti AKP'den almayı başardık. Kimse umutsuz olmasın" dedi. Partisindeki üstten atamaları eleştiren Güney, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğine güvendiğini belirtti. Güney 'Söz, yetki, karar Beyoğlu emekçilerine' diyerek yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye başkanlığı için ön adaylığını açıkladı.

İlçe yönetim kurulu ve delege listelerinin hazırlanmasının ardından ise aday olan Tuğba Güçtekin ve Muharrem Bulut konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk sözü alan Güçtekin, siyasetin tıkandığını ve yeni bir yol açılması gerektiğini vurguladı. ‘İstek ve taleplerimizi kabul etmeyenlerle neden yola devam ediyoruz’ diye soran Güçtekin, partideki anlayışı eleştirdi. Şöyle konuştu: Partiyi kampanya ve idari işler ofisi yapanlara karşı aday oldum. Partide yönetici olanların şahsi davranışlarına karşı aday oldum. Örgütün sesini duymayanlara, partiyi liberal sağ çizgiye taşıyanlara karşı aday oldum. Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

BU DÜZENİ DEĞİŞTİRELİM

Son olarak kürsüye çıkan Muharrem Bulut da sözlerine Gezi’de hayatını kaybedenleri ve direnenleri anarak başladı. Bulut, Gezi tutuklularına ve Cumartesi annelerine de selam yolladı. Bulut, AKP’nin bu ülkeyi yönetemediğini vurgularken “Yarattıkları bu düzen bize yaşama şansı tanımıyor. Besledikleri 5’li çete işimizden, aşımızdan çalıyor. Bu düzeni değiştirmek içinde yola çıkıyoruz” dedi. Bulut partisindeki değişim tartışmalarına değinerek “Bir değişim gerçekleşecekse bu Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşecektir.” İfadelerini kullandı.