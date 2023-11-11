CHP’de kritik gün: Yeni MYK'de kimler yer alacak?

CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay sonrası ilk PM toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıdan sonra partinin yeni MYK’si açıklanacak.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda seçilen yeni Parti Meclisi (PM), ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantı saat 12.00’de başlayacak. PM üyeleri toplantı öncesi saat 11.00'de Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP Genel Merkezi’nde yeni Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilecek PM’de hem partinin yeni dönem siyaseti ele alınacak hem de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. PM’de ayrıca Yargıtay’ın bildirisinin ardından ortaya çıkan ‘yargı krizi’ne karşı CHP’nin atacağı adımlar, yeni dönemde yapılması gerekenler ve yerel seçimlere hazırlık gibi konular ele alınacak.

Toplantının ardından Özgür Özel’in ‘A Takımı’ olarak da adlandırılan yeni MYK’yi açıklaması bekleniyor.

Kulislerde Selin Sayek Böke’nin yeni Genel Sekreter, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağı öne sürülüyor.

PM üyelerinden Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin ekonomi, Prof. Dr. İlhan Uzgel’in ise dış politikadan sorumlu olması bekleniyor.

PM’de ayrıca Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, gazeteci Ali Haydar Fırat ile emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve ismi de MYK için konuşulanlar arasında yer alıyor.

YENİ PM’NİN YAPISI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım’da Ankara’da gerçekleşmişti.

Kurultay’da başkanlık yarışı 13 senedir genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında yaşanmıştı.

Seçimin ilk turunda iki adayın da çoğunluğa ulaşamamasının ardından ikinci turda Kılıçdaroğlu 536 oy alırken Özel 812 oy alarak CHP’nin yeni Genel Başkanı seçilmişti.

Kurultay’da belirlenen 60 kişilik CHP Parti Meclisi’nin 50’si, Genel Başkan Özgür Özel’in listesinden seçilerek PM üyeliğine geldi. 9 isim ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kaan Salıcı tarafından hazırlanan anahtar listeden seçildi. Salıcı kota uygulaması nedeniyle PM’ye giremedi.

Hiçbir listede yer almadan Parti Meclisi’ne seçilen tek isim ise CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz oldu.