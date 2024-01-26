CHP’de MYK toplandı: İzmir düğümü çözülüyor

CHP’de MYK toplantısı saat 15.15’te başladı. Antalya ve Muğla gibi kentlerin adaylarının değerlendirilmesinin beklendiği MYK’de İzmir düğümünün de çözüleceği belirtiliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, aday belirleme gündemiyle gerçekleştirilecek toplantıya girdi. Saat 15.15’te başlayan toplantının en az iki saat süreceği bildirildi. MYK’de 300’e yakın seçim çevresinin adaylarının ele alınacağı kaydedildi.

CHP’de aday belirleme gündemiyle toplanan MYK’lerin en kapsamlısı olması planlanan toplantıda İzmir adayının da kesinleşeceği öne sürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, İzmir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökce’nin yanı sıra Tunç Soyer'in de şansı bulunuyor.

ANTALYA

CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek ile devam etmesi planlansa da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın isminin de değerlendirileceği bildiriliyor. Bu kapsamda örgüt yoklamaları, saha çalışmaları ve anket sonuçları ile doldurulan havuzun MYK’de ele alınacağı ve öne çıkan ismin Parti Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

MUĞLA

Muğla için de düğümün bugün çözüleceği ifade ediliyor. Osman Gürün’ün yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından merakla beklenen yeni adayın, MYK’de parti kurmaylarınca netleştirilmesi planlanıyor. Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve 27’inci Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in isimleri anılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Aras isminin açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aras'ın son ankette birinci olduğu belirtiliyor.