CHP’de olağanüstü MYK: Anayasaya Saygı Mitingi iptal edilebilir

Pençe-Kilit Harekatı’nda 5 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle olağanüstü gündemle toplanacak CHP MYK’de, Pazar günü düzenlenmesi planlanan Anayasaya Saygı Mitingi’nin iptali gündeme gelecek. Yaşananlarda iktidarın birinci dereceden sorumlu olduğunu kamuoyuna anlatmaya hazırlanan CHP, “TBMM’de bir kapalı oturum ile Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik bilgilendirme yapılsın” çağrısı yapacak

Mustafa BİLDİRCİN

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerin yaşamını yitirmesi ve sekiz askerin yaralanması nedeniyle Manisa’daki programını iptal eden CHP Lideri Özgür Özel, partisini olağanüstü MYK’ye çağırdı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun, yarın (13 Ocak) Genel Merkez’de olağanüstü gündemle toplanacağı bildirildi. Parti kaynakları, 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan Anayasa’ya Saygı Mitingi’nin iptalinin de gündeme geleceğini belirtti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP iktidarı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaşananlarla ilgili TBMM’yi bilgilendirmeye davet edecek.

İKTİDARIN SORUMLULUĞU ANLATILACAK

Yaşananların yalnızca, “Terör saldırısı” olarak nitelendirilerek geçiştirilemeyeceğini kaydeden parti yetkilileri, “İktidarın, duygularımız üzerinden bir algı operasyonu yapmaya çalışmasına izin veremeyiz” görüşünde bir araya gelecek.

CHP, TBMM çatısı altında bir kapalı oturum ile Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik bilgilendirme yapılması konusunda ısrarını sürdürecek. Parti kurmayları, ihmal nedeniyle yaşanan ölümlerde iktidarın birinci derecede sorumluluğu olduğunu kamuoyuna anlatacak.

BELEDİYELERE TALİMAT VERİLECEK

23 Aralık’ta yine Irak’ta 12 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle belediyelerine konser ve festival gibi etkinliklerini üç gün boyunca erteleme talimatı veren CHP, MYK’de bu tavrın sürdürülmesi konusunu da ele alacak.