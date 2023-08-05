CHP’de program değişikliği hazırlığı

Hüseyin ŞİMŞEK

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından kurultay takvimini başlatan Tüzük değişikliği için harekete geçen CHP, son olarak 2008 yılında hazırlanan Parti Programı’nı da değiştiriyor. 344 sayfadan oluşan CHP Parti Programı’nın daha sade ve vatandaşın taleplerini içerecek şekilde yenileneceği bildirildi. Parti programının, “Vatandaşın ittifak yapacağı bir parti” olmak için yenilenmek istendiği ifade edildi.

Değişim sürecindeki CHP, yeni Parti Programı için 1 milyon 300 bin üyesine mesaj gönderme kararı aldı. Bu şekilde parti tabanının yeni program hakkındaki görüşlerini alacak parti yönetimi, ayrıca en çok yüz sayfadan oluşan yeni bir metin hazırlama düşüncesinde. Buna göre, mevcut Parti Programı’nın vatandaşlar tarafından okunması ve anlaşılmasının zor olduğunu tespit eden CHP, kısa ve anlaşılır programın partinin politikalarının anlaşılmasında faydası olacağı görüşünde. Bu kapsamda sadece temel politikalara atıfta bulunan CHP’nin neden birleştirici güç olduğu anlatılacak bir program kaleme alınacak.

VATANDAŞLA MUTABAKAT

Parti Programından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, değişiklik hazırlığının nedenlerini BirGün’e anlattı. “Yeni Parti Programımızla yazılı, bağlayıcı, temel ilkeleri kapsayan bir metin oluşturmak ve bu metin aracılığı ile vatandaşla ittifak yapmayı hedefliyoruz. CHP’nin neden birleştirici bir güç olduğunun çerçevesini yeniden ortaya koyacağız. Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları aşmasının tek yolunun CHP çatısı altında buluşmak olduğunu anlatacağız. Bunun bir metne dökülmesi gerekiyor. Bu metin aslında özünde vatandaşla imzaladığımız bir mutabakat olacak. Parti programımızı bu kapsamda yenileyeceğiz” dedi.

Yunus Emre, CHP Genel Başkan Yardımcısı

‘100 YIL SONRA YENİDEN’

“Başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun çözüm adresinin neden CHP olduğunu, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan birleştirici gücün neden CHP olduğunu anlatmayı hedefliyoruz” diyen CHP’li Emre, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İçinde bulunduğumuz zor koşullarda demokrasiden, insan haklarından, kurucu ilkelerden yana olan insanların neden CHP çatısı altında birleşmesi ve buluşması gerektiğini ortaya koyacağız. Yüz yıl önce Atatürk’ün olağanüstü vizyonu Türkiye’ye en ileri uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef göstermişti. CHP fikriyatının özünü oluşturan ilke ve değerlerin ne kadar önemli olduğu bugün daha da açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Partimiz, yüz yıl sonra yeniden Türkiye’nin tarihsel hedefine nasıl ulaşacağını ortaya koyma göreviyle karşı karşıyadır.

Bunu tek başımıza yapmayacağız. Öncelikle üyelerimizden ve örgütümüzden 24 Eylül’e kadar www.program.chp.org.tr adresi üzerinden görüşlerini alacağız. CHP’nin yüz yıllık tarihi ve Türk siyasi hayatındaki yeri hakkındaki görüşlerinin yanı sıra programda olması gereken temel değerlerin ne olması gerektiği, Türkiye’nin en önemli üç sorunun ve çözüm yolunun ne olduğu gibi sorulara yanıt vermelerini isteyeceğiz. CHP’nin politikalarını uygulaması ve ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkındaki görüşleri değerlendireceğiz.”