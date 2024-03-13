CHP’de sürpriz beklenmiyor

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala kamuoyu yoklamaları da hız kazanıyor. Mart 2019’da kazandığı 11 büyükşehri korumak isteyen CHP’de özellikle İstanbul, büyük bir dikkatle takip ediliyor. Seçmenin nabzını anketler ve saha gözlemleri yoluyla tutan parti yetkilileri, ittifaksız girilecek seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nun ipi göğüsleyeceğine inanıyor.

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin yaptırdığı anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ibre bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor. AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un birbiri ardına yaptığı gaflar ve İstanbul’a hakim olmadığını ortaya koyan ifadeleri, farkın CHP lehine açılmasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan, “Anket yanılgısına” düşmek istemediğini ifade eden parti yetkilileri, sahadan gelen sonuçları dikkatle değerlendiriyor.

İSTANBULDA FARK GİDEREK AÇILIYOR

Seçmenin olası bir rehavete kapılmaması amacıyla farkın CHP lehine açık olduğu kentlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıyor. Ancak CHP kaynakları, İstanbul’da Kurum ile İmamoğlu arasındaki farkın, İmamoğlu lehine yüzde 4’e kadar ulaştığını ifade ediyor. CHP Genel Merkezi, anket sonuçlarının İstanbul’da ittifakın sandıkta yaşanacağını gösterdiğini savunuyor.

Mansur Yavaş’ın CHP’den yeniden aday olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi için seçimlerde herhangi bir sürpriz yaşanmayacağı bildiriliyor. AKP’nin ABB adayı Turgut Altınok’un tartışmalı siyasi kariyeri ve sahada gördüğü tepkinin 31 Mart 2024 seçimlerinin nasıl sonuçlanacağına dönük ciddi bir fikir verdiğini anlatan parti kurmayları, “Mansur Yavaş, Ankara’yı bir kez daha ve rekor oy oranı ile kazanacak” diyor. Seçime katılımı olumsuz etkilememesi için Ankara’ya yönelik anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayan CHP, AKP’nin yaptırdığı anketlerde bile farkın Yavaş lehine yüzde 10’u bulduğunu belirtiyor. Edinilen bilgiye göre, CHP anketlerinde ise fark yüzde 15’e kadar ulaşıyor.