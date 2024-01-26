CHP’de “uzun gece” sona erdi: 209 seçim çevresinde adaylar resmileşti

CHP, beş saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından 209 seçim çevresinde adaylarını belirledi. Resmileşen 209 adaydan sekizi büyükşehirlerin adayları oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de saat 19.57’de başlayan Parti Meclisi Toplantısı sona erdi. Parti Meclisi Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen MYK ise gecikmeli başladı. Gecikmenin, MYK’den önce toplanan ayak divanında yaşanan, “Lütfü Savaş” tartışması olduğu iddia edildi.

CHP’nin en uzun aday mesaisini gerçekleştirdiği PM toplantısında 209 seçim çevresinin adayları oylandı. Adaylardan en dikkati çekeni Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Böcek’in Antalya’da yeniden adaylığının, 30 hayır oyuna karşın 32 evet oyuyla alındığı bildirildi.

ANKARA’DA MANSUR YAVAŞ ETKİSİ

CHP’nin Ankara ilçe adayları ise “Ankara’da Mansur Yavaş etkisi” yorumlarına neden oldu. Mamak için Veli Gündüz Şahin ismini kesinleştiren parti, Beypazarı için Özer Kasap, Kızılcahamam için Coşkun Ünal, Nallıhan için de Ertunç Güngör isimlerini belirledi. CHP’nin Ankara Polatlı adayının ise Polatlı’da MHP’den yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya olduğu kaydedildi.

Gölbaşı ilçesi için duyurulan isim ise Gölbaşı’nda eski MHP’li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı olduğu öğrenildi. İsa Kaplan Bala’dan, Arif Güçlü Evren’den, Levent Koç Haymana’dan, Satılmış Karakoç Kalecik’ten, Coşkun Ünal Kızılcahamam’dan aday gösterildi.

SEKİZ BÜYÜKŞEHİR ADAYI

Partinin 13 il sekiz büyükşehir olmak üzere toplam 209 seçim çevresinde adayları kesinleşti. CHP’de büyükşehir belediyesi adayları şöyle:

>> Antalya: Muhittin Böcek

>> Denizli: Bülent Nuri Çavuşoğlu

>> Diyarbakır: Cafer Pekdemir

>> Erzurum: Atlıhan Atila

>> Muğla: Ahmet Aras

>> Sakarya: Azize Çeroğlu

>> Trabzon: Hasan Süha Saral

>> Van: Şükrü Şahar

İSTANBUL’DA 14 İLÇE

CHP, İstanbul’un 14 ilçesindeki adaylarını da kesinleştirdi. Onursal Adıgüzel’in Ataşehir Belediye Başkan Adaylığı’na onay veren Parti Meclisi, Bahçelievler’de Emine Gülizar Emecan’ın adaylığına olur verdi. CHP’nin Beşiktaş adayı ise Rıza Akpolat olarak kesinleşti. CHP’nin İstanbul’un diğer ilçelerinde gösterdiği adaylar ise şöyle sıralandı:

>> Arnavutköy: Tekin Aras

>> Bağcılar: Cem Kılıç

>> Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

>> Büyükçekmece: Hasan Akgün

>> Esenler: Hasan Dalkıran

>> Kartal: Gökhan Yüksel

>> Küçükçekmece: Kemal Çebi

>> Maltepe: Esin Köymen

>> Sultanbeyli: Ayhan Koç

>> Sultangazi: Ferhat Epözdemir

>> Şişli: Resul Emrah Şahan

MUĞLA ADAYLARI

Parti, Denizli Büyükşehir Belediyesi için adayını Nuri Çavuşoğlu olarak açıkladı. CHP, Muğla’nın dört ilçesinde de adaylarını oyladı. Buna göre, Datça’da Aytaç Kurt, Milas’ta Fevzi Topuz, Ortaca’da Evren Tezcan, Ula’da ise Mehmet Caner’in isme netleşti.

ALADAĞ’A KEMAL ÖZDEMİR

CHP’nin Parti Meclisi’nde oylanarak resmileşen Adana’nın dört ilçesindeki adayları ise şu isimlerden oluştu:

>> Aladağ: Kemal Özdemir

>> Karaisalı: Fadime Geçioğlu

>> Kozan: Sudiye Gizem Aksoylu

>> Sarıçam: Hüseyin Göçmen

İşte CHP'nin açıklanan aday listesindeki tüm isimler: