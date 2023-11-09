CHP’den 10 Kasım videosu: Özlemle ve saygıyla…
Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümüne ilişkin bir video paylaştı.
CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla andı.
CHP, 10 Kasım videosunu şöyle paylaştı:
"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz"
Videoda, Atatürk'ün vefatının ardından yayımlanan radyo anonsları ve Atatürk'ün cenazesinden görüntüler yer aldı.
"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) November 9, 2023
Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz.
(1881-193∞) pic.twitter.com/osWujFB1wi