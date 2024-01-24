CHP’den Bakan'ın, ‘Tüm emekli aylık artışları eşitlenecek’ sözlerine tepki

CHP'li Gamze Taşcıer, Bakan Vedat Işıkhan’ın “Tüm emekli aylık artışları eşitlenecek” açıklamasına, “Milyonlarca emekli zaten taban aylık olan 10 bin liraya mahkûm edilmiş durumda. Bu sözde müjde denen artış, milyonlarca emekliye hiç uğramayacak çünkü bu ek artışa yapılan ek artışla bile kök aylıkları taban aylığa varamıyor. Emeklilerin bir kısmı yüzde 49,25 artış alırken kök aylığı 6 bin 700 lira ve altında olan emekliler yine yüzde 33,3 artışta kalmış olacak. Adaletsizlik, adaletsizlikle örtülmüyor” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Tüm emekli aylık artışları eşitlenecek” açıklamasıyla ilgili “Bunu müjde olarak sunuyorlar. Ama bu ne bir müjde ne de adalettir. Milyonlarca emekli zaten taban aylık olan 10 bin liraya mahkûm edilmiş durumda. Bu sözde müjde denen artış, milyonlarca emekliye hiç uğramayacak çünkü bu ek artışa yapılan ek artışla bile kök aylıkları taban aylığa varamıyor. Emeklilerin bir kısmı yüzde 49,25 artış alırken kök aylığı 6 bin 700 lira ve altında olan emekliler yine yüzde 33,3 artışta kalmış olacak. Adaletsizlik, adaletsizlikle örtülmüyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Taşcıer’in açıklamaları şöyle:

"MİLYONLARCA EMEKLİYE HİÇ UĞRAMAYACAK”

“AKP Genel Başkanı Erdoğan, 2024’ü ‘Emekliler Yılı’ ilan ettiklerini söylemiş ve açlık sınırının bile fersah fersah uzağında kalan emeklilerin aklıyla alay etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın açıklamalarından da görüyoruz ki bu alay eder tavırları devam edecek. Önce 5 bin lira 100’üncü yıl ikramiyesinde, çalışan-çalışmayan emekli diye ayrım yaptılar. Sonra memur emeklisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında aylık artışlarında ayrım yaptılar. Bakan’ın son açıklamasıyla ‘Tüm emeklilerin aylık artışları eşitlenecek’ deniyor ve bunu da müjde olarak sunuyorlar. Ama bu ne bir müjde ne de adalettir. Milyonlarca emekli zaten taban aylık olan 10 bin liraya mahkûm edilmiş durumda. Bu sözde müjde denen artış, milyonlarca emekliye hiç uğramayacak çünkü bu ek artışa yapılan ek artışla bile kök aylıkları taban aylığa varamıyor. Emeklilerin bir kısmı yüzde 49,25 artış alırken kök aylığı 6 bin 700 lira ve altında olan emekliler yine yüzde 33,3 artışta kalmış olacak. Adaletsizlik, adaletsizlikle örtülmüyor.

"EMEKLİNİN SEFALET HALİ SÜRECEK”

Yüzde 49,25 artış alana da fayda etmiyor. Erdoğan yönetiminin Türkiye’yi bile isteye içine sürüklediği enflasyon ortamında artışlar anlam ifade etmiyor, maaşlar günden güne eriyip gidiyor. Geçtiğimiz ay kök aylığı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin bugün alacağı aylık hepi topu 11 bin 194 lira oluyor. Bunun adı mı müjde? AKP iktidarı emeklilik sistemini öylesine bozdu ki yapılan yamanın üzerine yeni yamalar artık tutmuyor. Bu sistem baştan aşağı değişmediği müddetçe emeklinin sefalet hali sürecek. Sistemi bizzat bozanlar, elbette bunu düzeltemezler. Bunu ancak yeni bir iktidar; emekçiden, emekliden, halktan yana olan bir iktidar düzeltebilir, o da CHP’dir.

Biz emeklilik sisteminin topyekûn bir değişime ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Emekli aylıklarının ilk aşamada, asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söylüyoruz. Aylık bağlama oranlarının yeniden yükseltilmesini, güncelleme katsayılarının yeniden düzenlenmesini, artışlarda büyümeden de pay verilmesini, 2000 sonrasına intibak düzenlemesinin yapılmasını savunuyoruz. Çok prim ödeyenle az prim ödeyenin en düşük aylıkta buluşturulmadığı adaletli bir sistemi savunuyoruz. CHP olarak biz, yıllarca çalışmış, alın teri dökmüş, bu ülkeye hizmet etmiş insanlarımızın, emekliliklerinde insanca bir yaşam sürebilmelerini, muhtaç olmadan rahat ve huzur içerisinde geçinebilmelerini istiyoruz. Biz vatandaşlarımızın hayatta kalmaya çalışmadığı, mutlulukla yaşadıkları bir Türkiye hayal ediyoruz. Bunu da gerçekleştirmeye son derece kararlıyız.”