CHP’den iktidara "Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu" hakkında çağrı: Interpol aracılığıyla gerekeni yapın

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 36 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne sebep olan ve yurtdışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud hakkında iktidara çağrıda bulundu. Adıgüzel, " Interpol aracılığıyla gerekeni yapın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mustafa Adıgüzel, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un yurtdışına kaçmasına ilişkin iktidara çağrı yaptı.

“Yaptığınız hatadan dönün” diye Adıgüzel, “Interpol aracılığıyla gerekeni yapın. Göçer ailesinin bütün haklarını da Türkiye Cumhuriyeti eliyle teslim edin” ifadelerini kullandı.

10 Aralık’ın Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatan Adıgüzel, şunları söyledi:

“Somali Cumhurbaşkanının oğlu bir motokuryeye çarparak ölümüne sebep oldu. Nereden geldiği malum olan talimatlarla sorgudan geçmeden, ceza görmeden yurtdışına kaçtı, kaçırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok kesimden olumlu tepkiler alıyordu. Ancak bu zamana kadarki tüm olumlu tepkileri sildi, süpürdü. Burada talimat gelmiş de olsa bir insan haklarına ihlaline, hukukun katledilmesine müsaade etmemesi gerekiyordu.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKAMLARI KAÇIŞA MÜSAADE ETMİŞTİR”

Adıgüzel, "Hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer eşi Öznur Göçer ve iki çocuğu ortada kaldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın 10’uncu maddesi kanun maddesi mevkisi, makamı ne olursa olsun herkesin eşit olduğu yazar. 19. Madde ise yaşama hakkını, güvenlik hakkını koruma altına alır. Hal böyleyken Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı bir yabancı uyruklu tarafından kazaya sebebiyet vererek, yüzde yüz kusurlu olduğu bir durumda Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından yurtdışına kaçışına müsaade edilmiştir" diye konuştu.