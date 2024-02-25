CHP’den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, partiden ayrılma gerekçesini anlattı

CHP’den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, partiden istifa etme gerekçesi olarak kurultay sürecine dikkat çekti. Çetin, “Kendilerince garanti gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran kişileri tabiri caizse harcamayı kafaya koymuşlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek İYİ Parti’nin Çukurova Belediye Başkan adayı olan Soner Çetin, partisinden istifa etmesinin gerekçesini anlattı.

Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kurultay sürecine işaret etti.

Çetin, “Kurultaydan sonra kendilerine oy veren vermeyen diye ayrım yapmaması gereken herkesi kucaklaması gereken parti yönetimi ve genel başkan böyle bir ayrıma girmiş” dedi.

Çetin ayrıca partide önseçim sözü verildiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğine de dikkat çekti.

Partiden istifasını CHP Parti Meclisi kararından önce aldığını belirten Çetin, “Kendilerince garanti gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran kişileri tabiri caizse harcamayı kafaya koymuşlar” diye konuştu.

"ÖNSEÇİM SÖZÜNDE DURULMADI"

Çetin şunları söyledi:

“CHP'li yol arkadaşlarımız çok soruyorlar. İç dünyalarında üzülenler var. Partimizden ayrılmak zorunda niçin kaldığımızı bilmeyerek darılanlar, kırılanlar var. Anlattıkça neden böyle olduğunu anlıyor ve bize hak veriyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında kurultayda dimdik durdum. Ama gördüm ki kurultaydan sonra kendilerine oy veren vermeyen diye ayrım yapmaması gereken herkesi kucaklaması gereken parti yönetimi ve genel başkan böyle bir ayrıma girmiş. Aslında açıkça ifade edildi bize. Bize Çukurova halkından büyük bir teveccüh var. Kurultayda genel başkan 'her yerde ön seçim yapılacak' dedi. Buna güvenerek adaylık başvurumu yaptım. Ama bu verilen sözde durulmadı. Daha sonra 'başarı ölçümü yapacağız' dendi. Bizim de yaptırdığımız ölçümlerde yüzde 60'ın üzerinde çıktığımız malum. Ancak zaten kafaya koymuşlar. Kendilerince garanti gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran kişileri tabiri caizse harcamayı kafaya koymuşlar. Partide büyük bir temizlik önceden planlanmış. Kendilerine yakın olanlarla devam edip, yakın olmayanlarla yollarını ayırmak.”

"MAHCUP OLACAKLAR, BUNA ÜZÜLÜYORUM"

“CHP bizim ata baba partimiz. Şimdi CHP'li yol arkadaşlarımız da alınmasınlar bu durumdan. Ben CHP'nin kurumsal kimliğine laf söylemem, söyletmem de” diyen Çetin, “Ama şu bir gerçek yapılan haksızlıklara karşı durmak durumundaydık. İnsanların beklentileriyle oynamak sonra da saf dışı bırakmak. Bunlar hep önceden hesaplanmış. İlçe seçim kuruluna bana itirazda bulunulmuş. Bunu korktukları için yapıyorlar. PM'de karar çıkmadan ben e-devlet üzerinden istifa ettim. İstifamı noterden de gönderdim. Hem aday adaylıktan hem üyelikten istifa ettim. Şimdi yaptıkları itiraz mevzuata göre büyük ihtimalle reddedilecek, kendileri mahcup olacaklar. Ben ona üzülüyorum” ifadelerini kullandı.