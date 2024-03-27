CHP’den İzmir’de Balkan ve Rumeli çıkarması

İzmir’deki Balkan ve Rumeli göçmenleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve eski İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil Büyükşehir’de Cemil Tugay’a, ilçelerde CHP’ye oy istedi.

HABER MERKEZİ

CHP, İzmir’deki seçim çalışmalarına hızla devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Balkan Masası’nın kurucusu önceki dönem CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve CHP’de Genel Sekreterlik görevinde bulunan eski İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ile birlikte İzmir’deki Balkan ve Rumeli göçmenleriyle bir araya geldi.

Batı Trakya Türkleri Derneği, Balkan Göçmenleri Derneği, Bosna-Sancak Derneği ve Kuzey Makedonya Federasyonu’nu ziyaret eden Bakan, Öztrak ve Tamaylıgil Büyükşehir’de Cemil Tugay’a, ilçelerde CHP’ye oy istedi.

Ziyaretlere Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova, Buca ve Menderes ilçe başkanları ile İl Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

Bakan, Öztrak ve Tamaylıgil yoğun programlarını, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek’in de katıldığı Menderes’in Görece mahallesinde iftar programıyla tamamladı.

"BU SEÇİM İKTİDARA ‘DUR’ DEME İRADEMİZ"

Bu seçimlerin sadece yerel yönetimlerle ilgili bir tercih olmadığını belirten CHP’li Murat Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim, sadece belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarımızı seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim ülkenin içinde bulunduğu durumdan bağımsız, sadece yerel yönetimlerle ilgili vereceğimiz bir karar da değil. Bu seçim karşı devrimci, Cumhuriyet düşmanı iktidara ‘dur’ diyeceğimiz bir tercih. Bu seçim ülkenin kaynaklarını yurttaşlarına değil bir avuç yandaşına aktaran iktidara ‘dur’ deme irademiz. Bu iktidara ders vermenin, bu iktidarın kulağını çekmenin bir fırsatı bu seçim. Ekonomiden yargıya, eğitimden güvenliğe kadar her alanda çok büyük krizler yaşatan, emeklisinden öğrencisine doktorundan işçisine kadar tüm yurttaşlarının nefesini kesen bu iktidara bu dersi vermek zorundayız” dedi. Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’in yüzü dün de bugün de yarın da aydınlık yarınlara dönüktür. Özgürlüğün, demokrasinin ve Cumhuriyet’in gücüdür İzmir. Gücümüzü İzmir’in özgür ruhundan, İzmirlilik kimliğinden ve dağlarımızda açan çiçeklerden alıyoruz. Biz İzmir’de ve tüm ilçelerinde genç, heyecanlı, dinamik ve liyakatli kadrolarla, ihtiyacı önceleyen gerçek projelerle kamucu belediyeciliğin devamlılığını sağlayacak, İzmirlilerin yaşadığı kentte aldığı nefesi de hizmeti de arttırmaya devam edecek ve gücümüze güç katacağız."

"CUMHURBAŞKANI YURTTAŞI 3 KUYRUĞA MAHKUM ETTİ"

Dünyanın hiçbir yerinde iktidar seçime 10 gün kala politika faiz artırımına gitmeyeceğini söyleyen Faik Öztrak da "Ağzını her açtığında kibirli bir dille ekonomist olduğunu söyleyen ‘adam’ çıktı 2021 yılında ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ dedi ve ülkemizi getirdiği nokta ortada... İnanılmaz bir hayat pahalılığı… Paramız pul oldu. Seçime 10 gün kala faiz artırımına gitmesi de aslında her şeyi gösteriyor. Biz geziyoruz. Türkiye’nin her yerinde çarşı geziyoruz. Çarşı, esnaf ziyaretlerimizde ise şunu görüyorum: Artık sadece 3 yerde kuyruk var; halk ekmek kuyruğu, ucuz et kuyruğu ve kuyumcuların önündeki kuyruk... Sayın Cumhurbaşkanı yurttaşı bu 3 kuyruğa mahkum etti. Yurttaşlarımız parasını altına yatırıyor ve değerini korumaya çalışıyor. Bakın bunu yatırım olarak yapmıyor. Bunu her gün bir önceki güne göre değersizleşen parasını koruma amacıyla yapıyor. Bu seçimde her şeye zam yapan ama emekliye yaşamını idame ettirmesi için gereken zammı yapmaktan imtina eden AKP’ye gereken cevabı sandıkta vereceğiz" diye konuştu.

"ÖZÜNDEN UTANANIN SÖZÜNE GÜVEN OLUR MU?"

Bihlun Tamaylıgil ise şunları söyledi: "Bu iktidarın yanlış politikaları nedeniyle ekonomik olarak çok zor bir süreç yaşadığımızı ve yaşamaya da devam edeceğimizin farkındayız. Bunların hepsi akılcı politikalarla çözülür. Bu süreç uzun ve yorucu olacak ancak çözeceğiz. Partimiz bu güce ve bilgiye sahip. AKP iktidarının Türkiye’deki hukukla ve demokrasiyle olan çatışmasını iyi biliyoruz. Bu ülkeye neler yaşattılar… Yaşadıklarımız, Türkiye’nin geleceğinin hangi yöne doğru evrilmeye çalışıldığını da gösteriyor. Bizim yolumuz belli, İzmir’in ve Türkiye’nin yolu da belli. İzmir, Cumhuriyet’in, aydınlığın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin iliklere kadar yaşandığı ve yaşatıldığı şehirdir. Mustafa Kemal’in şehridir. Ve bu şehirde utanılan kimliklerle bir adaylaşma süreci yaşıyoruz. Bu konuda şunu sormak istiyorum: Özünden utananın sözüne güven olur mu? Bunu herkesin iyi değerlendirmesi lazım."