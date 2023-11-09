CHP’den Meclis’te "Can Atalay" nöbeti

CHP Milletvekilleri, AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay için Genel Kurul'da sürekli nöbet eylemi başlatmayı planlıyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının uygulanmamasının ardından gözler Meclis’e çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Danışma Kurulu'nu toplamasını talep ettiğini ve bugün toplantı yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Genel Başkan Özel, genellikle grup başkanvekillerinin katıldığı bu toplantıya kendisinin de katılacağını duyurdu. CHP’nin Can Atalay'ın serbest bırakılmaması ile başlayan sürece ilişkin eylemler planladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu toplantıdaki ilk talebi, tüm partilerin kaleme alacağı ortak bir kanun teklifi önerisi olacak. Hafta sonu tüm partilerden hukukçuların bir araya gelerek yargı darbesinin önüne geçmek için teklif hazırlamasını isteyecek CHP Lideri Özel, ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda konunun bütün ayrıntılarıyla görüşüldüğü bir kapalı oturum talep edecek.

VEKİLLER GENEL KURULU TERK ETMEYECEK

Konunun TBMM Genel Kurulu’nda tartışılmasını isteyecek CHP, taleplerin reddedilmesi durumunda TBMM Genel Kurulu'nda fiili oturum düzenleyecek.

TBMM Genel Kurulu’nu resmi oturumun olmadığı saatlerde de terk etmemesi beklenen CHP milletvekilleri bu yolla konunun kamuoyunun gündeminde kalmasını hedefliyor.

İlk değerlendirmelere göre, 20 CHP Milletvekilinin dönüşümlü olarak TBMM Genel Kurulu'nda nöbet tutması bekleniyor.

CHP, bu yolla konunun kamuoyunun gündeminde kalmasını sağlayacak. Milletvekillerinin nöbetleşe bir şekilde sürekli Genel Kurul’da bulunacakları öğrenildi.