CHP’den 'terör' tepkisi: “Erdoğan’ın çizdiği sınırlarda oynamayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul için AKP’ye oy isterken CHP’yi terör ile yan yana anması karşısında CHP Genel Merkezi, “Erdoğan’ın hedef saptırdığını” düşünüyor. Erdoğan’ın iddialarının toplumda karşılık bulmadığını savunan CHP’liler, “Siyaseti Erdoğan’ın çizdiği sınırlar içinde oynamayacak, ekonomideki çöküşü, yurttaşın sorunlarını anlatmaya devam edeceğiz” diyor.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum’un birbiri ardına imza attığı gaflar ve sahadan alınan olumsuz tepkiler iktidarı, yöntem değişikliğine itiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, neredeyse tüm AKP’li kurmaylar CHP’yi terör ile birlikte anarak İstanbul’da oy artırmayı planlıyor.

Hemen her seçim döneminde olduğu gibi sahte belgeler ve ses kayıtları 31 Mart 2024 yerel seçimleri kampanya sürecinde de dolaşıma sokuluyor.

Türkiye’nin en yakıcı gündeminin yoksulluk olduğunu belirten CHP kurmayları ise “AKP, hedef saptırmaya, kötü ekonomi politikasının yarattığı sonuçları gizlemeye çalışıyor” ifadelerini kullanıyor. Sahada en çok duydukları yakarışın, açlık ve yoksulluk ile ilgili olduğunu kaydeden CHP’liler, “Eğer seçilirseniz sosyal yardım yapacak mısınız?” sorusunun en çok duyulan soru olduğunu belirtiyor.

AKP KAPI ARKASINDA GÖRÜŞÜYOR

CHP’nin DEM Parti ile yaptığı tüm görüşmelerin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini anımsatan CHP kaynakları, “Genel Başkanımız Özgür Özel, ‘Ne yapacaksak kamuoyu önünde yapacağız’ demişti, öyle de oldu. DEM Parti, milyonlarca seçmenden oy alan ve YSK’nin, ‘Seçime girmesinde bir engel yok’ dediği partidir. DEM Parti ile görüşmekte sorun yoktur. Asıl sorun, AKP gibi kapalı kapılar ardında görüşüp, görüştüğünü gizlemektir” düşüncesini dile getiriyor.

SEÇMEN CİDDİYE ALMIYOR

İktidarın CHP’yi terör ile yan yana getirme çabasının seçmen nezdinde ciddiye alınmadığını ifade eden CHP’li yetkililer, AKP’nin politikasına karşın ekonomik kriz vurgusunu daha da kuvvetli yapacaklarını söylüyor. CHP’li Lideri Özgür Özel’in miting için gittiği tüm kentlerde, gıda fiyatları artışı üzerinden hesap çıkardığının altını çizen CHP kaynakları, “Siyaseti, Erdoğan’ın çizdiği sınırlar içinde oynamayacağız. Türkiye’nin esas sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz” diye kaydediyor.