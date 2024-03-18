CHP’den Trabzon’daki olaylı maç hakkında açıklama

CHP Spor Kurulu Başkanı Şerefhan, dün akşam oynanan Trabzon - Fenerbahçe maçı bitiminde yaşanan olaylara ilişkin “Çıkan olayların baş sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Futbolumuzda her geçen gün artan şiddet olaylarını görmezden gelerek bu müsabakada yeterli emniyet önlemlerinin alınmaması çok büyük bir ihmalkarlıktır” dedi.

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, dün akşam oynanan Trabzon - Fenerbahçe Süper Lig futbol karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Türk futbol tarihinde dün yaşananlar yine bir kara leke olarak yer alacaktır” diyen Şerefhan, şunları kaydetti:

“Dün oynanan Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig futbol müsabakasında yaşanan olayları tasvip etmemiz mümkün değildir. Çıkan olayların baş sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Futbolumuzda her geçen gün artan şiddet olaylarını görmezden gelerek bu müsabakada yeterli emniyet önlemlerinin alınmaması çok büyük bir ihmalkarlıktır. Futbolun içinde olduğu kaosun da baş mimarı olan TFF, ne yaptığını ve ne yapacağını artık bilememektedir. Hakemlerimize yapılan saldırılar ve ardından Suudi Arabistan’da oynatılmaya çalışılan Süper Kupa maçında yaşananlar sonrası istifa etmesi gereken TFF dünkü yaşanan olaylardan da kendine pay çıkarmamaktadır.

“KARA LEKE OLARAK YER ALACAK”

Türk futbol tarihinde dün yaşananlar yine bir kara leke olarak yer alacaktır. Maçtaki olayların büyümesini engelleyemeyen hakemler, arkalarında duracak bir federasyon olmayacağını bildiklerinden maçı tatil edecek düdüğü çalamamışlardır. TFF futbolu yöneten değil adeta seyreden bir kurum haline gelmiştir. Temiz spor, temiz futbol adına, sporun birleştirici unsurunu ortadan kaldıran TFF yönetiminin acilen istifa etmesi gerekmektedir.”