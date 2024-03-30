CHP’li adaylardan sandık çağrısı

CHP’nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık ve Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki seçmenleri sandığa davet ederek oy kullanma çağrısında bulundu.

BİRGÜN EGE

Yerel seçimlere sayılı saatler kala sahada çalışmalarına devam eden belediye başkan adaylarından sandığa gitme çağrısı geldi.

CHP’nin Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık ilçede oy kullanacak 103 bin seçmene çağrıda bulunarak sandığa gidilmesini istedi.

Işık, “Geleceğimizin şekilleneceği bu seçim sadece yerel tercihlerimizi yapacağımız bir tavır değildir. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkışı sağlayacak bu seçim, her bir ferdin özgürlüğüne, bağımsızlığına, değerlerine ne kadar düşkün olduğunu gösterecektir. Bu yüzden tüm seçmenlerimiz sandığa giderek tercihlerini yapmalıdır” dedi.

Gaziemir’de iki dönemdir meclis üyesi olarak partinin verdiği her görevi eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını, sandık görevlisi olmak dahil her alanda titizlikle çalıştığını vurgulayan Işık, sandığın önemine dikkat çekti. Hukukçular ve uzman ekipleri aracılığıyla sandık sonuçları, tutanaklar ve ıslak imzalı evrakları yakından takip edeceğini belirten Işık, “Bu yerel seçimleri ve sonuçlarını şahsen normal şartlarda en geç 2028’de yapılması planlanan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir basamak olarak görüyorum. Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin gibi illerimizde yakaladığımız 2019 yerel seçimindeki başarının bu seçimde de devam edeceğini inancımız tam. İzmir başta olmak üzere Muğla, Aydın gibi illerimize genel başkanımızın memleketi Manisa, Balıkesir ve Bursa gibi illerimizi de ekleyeceğiz. Yerelde kazandığımız başarıyla ortaya çıkan sinerji gelecek seçimlerde önemli bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM"

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Pazar günü hepinizi sandıklara davet ediyorum. Biz o gece uyumayacağız, sandıkların başında olacağız. Seçimden sonra da çok güzel bir İzmir ve Konak için çalışacağız. Seçime çok az kaldı, pazar günü sandıkları patlatıyoruz. Bütün oylar altı oka, CHP'ye. Sonra da hepimizin adil ve eşit bir ortamda yaşadığı mahalleler yaratacağız. Çok büyük bir ekonomik kriz var. Hiçbir komşumuzun ve çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz. Mahallelerimize aşevleri, kreşler, spor alanları, semt merkezleri ve daha pek çok hizmet kazandıracağız. Çok temiz, pırıl pırıl bir Konak yaratacağız. Sandıklara sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, herkesi oy vermeye ve Türkiye’nin temel değerlerine sahip çıkmaya davet etti. Eşki, “Bu seçimde oyunuzu kullanırken sadece bir vatandaşlık görevi yapıyor olmayacaksın; Atatürk Türkiye’sini savunanlar ile adliye koridorlarında ‘şeriat isteriz’ diye slogan atanlar arasında tarafını belirleyeceksiniz. İstanbul Sözleşmesini savunanlar ile onu yürürlükten kaldıranlar arasında; ‘AKP’ye oy vermek vaciptir’ diyenlerle ‘Türkiye şeyhler, dervişler ve müritler ülkesi olamaz’ diyenler arasında bir seçime gidiyoruz. İşçiye, çiftçiye, emekliye sahip çıkanlarla, ‘Ananı da al git’ diyenler arasında karar vereceksiniz. Parti rozetlerini çıkartmalarına, içkili lokantaları gezerek takiye yapmalarına aldanmayın. Tarafınızı laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmaktan yana belirleyin, oyunuzu Atatürk’ün partisine atın” dedi.