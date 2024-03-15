CHP’li başkana jet dava

Amasra’da CHP’li Belediye Başkanı Çakır hakkındaki ihbar mektubu jet hızıyla davaya dönüştü. CHP Bartın İl Başkanı, organize kötülükle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Havva GÜMÜŞKAYA

Bartın’ın Amasra ilçesinde belediyenin sözleşmeli avukatının Zonguldak’ta bir davaya katılmak için kullandığı özel aracına belediyeye ait benzin deposundan yakıt alması yolsuzluk soruşturmasına konu oldu. Savcılığa gönderilen İsimsiz ihbar mektubu jet hızıyla iddianameye dönüştü ve başkan "zimmet"le suçlandı.

Dava konusu olan olayda başkanlığın sözleşmeli avukatı, 10 Ocak'ta İdare Mahkemesi'nde görülen iki davanın duruşmalarına katılmak için Amasra'dan Zonguldak'a gitti. Belediyeden araç tahsisi yapılamaması nedeniyle kendi aracını kullanan avukata belediye garajından 24 litre mazot verildi. Bununla ilgili kamera görüntüleri bir ihbar mektubu ile savcılığa iletildi ve soruşturma başlatıldı. "Zimmet" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Recai Çakır ve sözleşmeli avukatın ifadelerine başvuruldu. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla 26 Şubat günü fezleke hazırladı ve bir gün sonra Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı gün iddianameyi hazırladı. İddianamenin sunulduğu Bartın Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek 9 Mayıs gününe duruşma günü verdi.

Organize bir kötülükle karşı karşıya kaldıklarını belirten Akyol, CHP Amasra ilçe başkanlığında yaptığı basın açıklamasında “İftira aşının, AKP mutfağında piştiği ortaya çıkmıştır” dedi. Akyol, “Bu usulsüz şikâyeti yapan kişinin, Amasra’da faaliyet gösteren, AKP’de siyaset yapan şahsa ait inşaat firmasında çalışan S.G. olduğu tespit edilmiştir. Amasra kamuoyunda S.G.‘yi kullanan, yönlendiren kişinin Amasra bürokrasisinde üst düzey yönetici olan, parti devletinin komiseri rolüne soyunan kendini kentin mülki amirinin üstünde gören K.B. olduğu düşünülmektedir” diye konuştu.

Soruşturmanın eşi benzeri görülmeyen bir hızda yapılarak iddianame hazırlandığını kaydeden Akyol, suçlamanın konusunun da gecikme yaşanmayacak şekilde belirlendiğini söyledi. Akyol, "Soruşturma kapsamında ilgili kanun ve usuller gereği Belediye Başkanı için İçişleri Bakanlığı, belediye avukatı için Adalet Bakanlığı’ndan izin alma işlemine gerek kalmaması için, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerince zimmet suçunun oluşmadığı bilinmesine rağmen olay zimmet kapsamına sokulmuştur" dedi.

CHP'liler aynı zamanda Bartın Milletvekili olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendi seçim bölgesinde "hızlı adalet" vaadini hayata geçirdiğinin de gözden kaçmaması gerektiğini söyledi.