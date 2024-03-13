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CHP’li belediye meclis adayı hayatını kaybetti

Bilecik'te CHP'nin Bayırköy Belde Belediye Meclisi 1. sıra Adayı Hüseyin Sütçü, yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncel
  • 13.03.2024 15:27
  • Giriş: 13.03.2024 15:27
  • Güncelleme: 13.03.2024 15:38
Kaynak: İHA
CHP’li belediye meclis adayı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayırköy Belediye Meclis 1’inci sıra Adayı Hüseyin Şütçü hayatını kaybetti.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediyesinde CHP’nin 1’inci sıra adayı Hüseyin Şütçü yakalandığı hastalık sonucu öldü.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Hüseyin Şütçü’nün ölümüne ilişkin "CHP ailemizin başı sağ olsun" dedi.

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