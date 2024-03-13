CHP’li belediye meclis adayı hayatını kaybetti
Bilecik'te CHP'nin Bayırköy Belde Belediye Meclisi 1. sıra Adayı Hüseyin Sütçü, yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayırköy Belediye Meclis 1’inci sıra Adayı Hüseyin Şütçü hayatını kaybetti.
Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediyesinde CHP’nin 1’inci sıra adayı Hüseyin Şütçü yakalandığı hastalık sonucu öldü.
CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Hüseyin Şütçü’nün ölümüne ilişkin "CHP ailemizin başı sağ olsun" dedi.