CHP’li belediye, Özgür Özel’in katılımıyla cami açtı

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte 100'üncü Yıl Camisi ve Tesisleri’ni açtı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Özgür Özel’in katılımıyla 100'üncü Yıl Camisi ve Tesisleri’ni açtı.

Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin adayı Ayşe Ünlüce ve diğer aday ile partililer de katıldı.

Açılışı Büyükerşen’in talebiyle katıldığını anlatan Özel, şunları söyledi: “Aylar önce Yılmaz hocam (Büyükerşen) bana, ‘Camiyle, namazla aran nasıl?’ diye sordu. Ben de ‘Bayram namazına giderim, cumaya giderim’ dedim. ‘Ramazan’ın ilk cumasını bana ayırır mısın?’ dedi. ‘Tabii dedim, ne yapacağız?’ ‘Bir cami açacağız, son olarak onu açıp Eskişehir’e 100. Yıl Camii’ni emanet edip, ondan sonra görevimi teslim edeceğim’ dedi.”

İbadet özgürlüğüne vurgu yapan Özel, şunları söyledi:

“Şimdi oku yazan kapıdan içeri girip Ramazanımızın ilk Cuma namazını hocamızla birlikte kılacak olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. 100 yıl önce bu ülkeyi kurtaranlar bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığını kurdular. İlk Diyanet İşleri Başkanı dönemin Ankara Müftüsü Börekçi’dir. Birileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu’ya geçtiğinde katli vaciptir derken, öyle fetvalar verirken, Börekçi Kurtuluş Savaşına katılmak için fetva verip Atatürk’e sahip çıkmanın ve Atatürk ile memleketi kurtarmanın fetvasını veriyordu. Atatürk, din ve devlet işleri birlikte doğru şekilde yürütülsün diye, insanların ibadet özgürlükleri, inanç özgürlükleri için Diyanet İşleri Başkanlığını kurduğunda ilk Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönemin Ankara Müftüsü Börekçi hocamızı getirmişti. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Kurtuluş Savaşında hayatını kaybedenlere, o günden bugüne bu memlekette ezanlar susmasın, bayraklar inmesin, vatan bölünmesin diye hayatını veren şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin üzerinde bayrağımızın ilelebet egemenliğimizi simgeleyerek dalgalanmasını, dinimizin çağrısı ezanlarımızın günde 5 vakit okunmasının bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve bize emanet ettikleri Cumhuriyete sahip çıkan herkesin emekleriyle okunmaya devam edeceğini biliyoruz.”

'CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖRNEK OLSUN'

Bağımsız Filistin'i savunduklarının altını çizen Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin cami açmasını diğer CHP'li belediyeler için örnek olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Son sözüm. Ramazan mübarek gün ama Filistin’de zülüm sürüyor. Şu ana kadar 32 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit’in Yaser Arafat ile kurduğu dostluk ve Filistin’e verdiği desteği CHP’nin kurumsal tavrı olarak bir kez daha tekrar ediyor, önce tüm İslam coğrafyasını ve bütün dünyaya barış getirmesini mübarek Ramazan’ın bir kez daha diliyorum. Hocama, ekibine böyle bir eseri Eskişehir’e kazandırdıkları ve tüm CHP’li belediye başkanlarına örnek olacak böyle bir bütünleşik kompleksi kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum.”

Özel’in konuşmasından sonra cami dualarla açıldı.