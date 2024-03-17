CHP’li Boltaç yatırımcılara seslendi: “Tek bir şartımız var, istihdam”

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç Tarsus’a yapılacak yatırımlara destek vereceklerini söylerken, “Yatırımcılarımızdan tek isteğimiz, istihdamı bu şehrin insanlarıyla çözmeleridir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç Tarsus’un sanayi ve tarım sektörlerinde eski kimliğine kavuşması için mücadele edeceklerini söyledi.

Göreve geldikleri andan itibaren Tarsus’un var olan potansiyelini yatırıma dönüştürmek için mücadeleye başlayacaklarını ifade eden CHP’li Ali Boltaç, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer ekonomik yapılanmalarla işbirliği içinde hareket edeceklerini söyledi.

Boltaç, “Tarsus, tarım ve sanayi sektörlerinde saklı bir güce sahip. Biz bunu açığa çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Ekonomik yapılarla işbirliği içinde olacağız. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımcılarımıza istihdam şartıyla teşvik ve kolaylıklar sağlayacağız. İstihdam şartını Tarsus için istiyoruz. İşsizlik ülkemizin olduğu gibi Tarsus’un da ciddi bir sorunu. Bu nedenle yatırımcıların istihdam sorununu Tarsus’tan çözmelerini, Tarsusludan yana inisiyatif kullanmalarını istiyoruz” dedi

"FABRİKA KURULMASINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

Tarsus’un bereketli topraklar üzerinde kurulduğuna da dikkat çeken Ali Boltaç, “Şehrimizin çok zengin bir ürün yelpazesi var. Hedefimiz Tarsus’u bu sektörde üretim ve pazar merkezi haline getirmek. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte üreticilerimize yaptığımız tarımsal desteklere arttırarak devam edeceğiz. Ayıca üreticilerimize alt yapı, ulaşım ve ekipman desteği vereceğiz. Özellikle bazı tarımsal ürünlerimizin sanayiye kazandırılması için öncü olacağız. Konserve, Salça ve Meyve Suyu fabrikalarının kurulmasına öncülük edeceğiz. Bu bereketli topraklardan çıkan ürünlerin markalaşması ve raflarda yerini alması için önemli adımlar atacağız” diyerek sözlerini noktaladı.