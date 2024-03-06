CHP’li Bulut: İç muhalefet ‘parti içi kötülüğe’ dönüştü

Gazeteciler ile bir araya gelen CHP kurmayları, parti içi tartışmalar, kampanya süreci ve sandık güvenliği çalışmaları ile ilgili sorulara yanıt verdi. CHP’li Burhanettin Bulut, parti içi muhalefetin, “Parti içi kötülüğe” dönüştüğünü söylerken Gül Çiftçi ise Kars’taki 4 bin kişilik seçmen taşımaya itirazlarının YSK tarafından reddedildiğini anlattı.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Halkla İlişkiler ve Medyadan İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, gazeteciler ile bir araya geldi.

CHP kurmayları, Genel Merkez’de gerçekleşen buluşmada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda seçim çalışmaları, sandık güvenliği ve partinin yeni döneme yönelik yol haritası gündeme geldi.

Partisinin sandık güvenliğine yönelik çalışmaları ile ilgili bilgi veren CHP MYK Üyesi Gül Çiftçi, seçmen hareketliliğini ciddi şekilde izlemeye aldıklarını kaydetti. 14 Mayıs 2023 tarihinde, bazı seçim çevrelerinde CHP’nin aday çıkarmadığını anımsatan Çiftçi, “Kanın gereği buralarda Mart 2024’te sandık görevlimiz olmayacak. Ancak bu seçim çevrelerinde müşahitlerimiz yoluyla süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

SANDIK GÜVENLİĞİ

CHP’nin 16 bin 500 avukat örgütlenmesi ile seçimlere gireceğini belirten Çiftçi, barolar ile temasların sürdüğünü da söyledi. Seçime kadar her sandık görevlisinin en az iki kere eğitime tabi tutulacağının altını çizen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sandık güvenliğine yönelip reklam filmlerimiz de olacak. Seçim sistemimizde sorun yok. Bir sorun varsa bu, sandık başında duran kişiyle ilgili sorundur. Doğru kişi ve doğru bir eğitimle bu sorunu da aşacağız. Seçim gününü bir aksilik yaşamadan atlatacağımızı düşünüyorum.”

SEÇMEN KAYDIRMA

Partinin seçmen hareketliliğine yönelik itirazlarına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, şunları ifade etti:

“İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarımız seçmen kütüklerini önceki dönemle karşılaştırdı. 31 Mart gecesini, saat 17.00’a kadar olan süre, sonrası ve itiraz süreci olarak üçe ayırıyoruz. Parti Okulumuz eğitimlere devam ediyor. Toplam 483 seçim çevresinde seçmen kütüğüne itiraz ettik. En büyük hareketlilik Kars’ta… Kars’ta 4 bin kişilik bir hareketlilik var. Bunun asker kaydırması olduğunu öğrendik. Orada tatbikat olacağı için personel kaydırıldığı söylendi. Muhalefet bloğundaki tüm partiler itiraz etti ama YSK itirazı kabul etmedi. Partimizin 7 bin 380 seçmen için itirazımız kabul edildi. Seçmen hareketliliğini ciddi bir izlemeye aldık.”

“PARTİ İÇİ KÖTÜLÜK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Burhanettin Bulut ise parti içinde yaşandığı iddia edilen tartışmalarla ilgili konuştu. Kurultay süreçleri ve sonrasında böyle tartışmaların yaşanmasının son derece olağan olduğunu ifade eden Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“CHP, çok sesliliğe her zaman önem vermiş bir partidir. Belki de partiyi uzun süre ayakta tutan bu dinamiklerdir. Ancak şu anda farklı fikirler ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumda. Parti içi muhalefet zaman zaman faydalı olabiliyor ama şu anda bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil parti içi kötülük. Yalnızca partiye değil Türkiye’ye de zarar veriyorlar. Bazı arkadaşlarımız, fevri davranışlarla bağımsız adaylık kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yerleşen bir sorun bu. Herkes koltuğun tek sahibinin kendi olduğunu düşünüyor. Bu arkadaşlarının büyük çoğunluğunun yaptıkları yanlışları 1 Nisan’da fark edeceklerini düşünüyoruz.”

“SANDIK İTTİFAKI SAĞLANACAK”

CHP’nin seçim kampanyası süreciyle ilgili de bilgi paylaşan Burhanettin Bulut, şunları aktardı:

“Sahada dinamik bir seçim sürecini işleteceğiz. Çok fazla anket yaptırıyoruz. Anketler bizim miting yol haritamızı belirleyecek. Olabildiğince ilçelere ulaşmaya çalışacağız. İzmir’e daha çok gidebiliriz geçmiş dönemden farklı olarak. Elimizdeki 11 büyükşehrin CHP’de devam etmesi için inancımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bursa, Manisa, Kırıkkale, Malatya ve Balıkesir’de ciddi şansınız olduğunu düşünüyoruz.



Muhalefetin başarısını bir merkezde buluşturmak düşüncemiz var. Anketler de bunda başarılı olduğumuzu gösteriyor. İllerdeki anket verileri, sandıkta ittifak sağlanacağını gösteriyor. Gidişatın bizim lehimize olduğunu görüyoruz. Belediye başkanlarının yer aldığı bir kaç video daha çekeceğiz. Belediye hizmetlerinin anlatıldığı videolar da olacak. Son bölümde ise sandık güvenliği konusunda filmlerimiz olacak. Türkiye’deki temel sorunlara değinen konularda filmlerimiz olacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Lütfü Savaş, müzikli bir tanıtım filminde rol almak istemiyor. Deprem bölgesindeki adaylarımızın tamamı için bu durum geçerli.”

“İSRAİL’E AMBARGO YOK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Volkan Demir de İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiyle ilgili soruya yanıt verdi. Türkiye’den İsrail’e giden gemilere yönelik bilgilerin şeffaf şekilde paylaşılmadığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

“Verilerin doğruluğundan emin olamıyoruz ama takip ediyoruz. Gıda ve gübre gidiyor en çok. İktidar, ‘Filistin’e gönderdiklerimiz de İsrail gümrüğünden geçiyor’ diyor ama verileri şeffaf şekilde açıklamıyorlar. İsrail’e ne kadara satıldı ne kadar ürün Filistin e gönderildi bunu açıklamak zorundalar. Türkiye’nin İsrail ile ilgili bir ambargo uyguladığını düşünmüyorum.”