CHP’li Dinçer konuyu Meclis'e taşıdı: AOÇ arazileri tarikatlara peşkeş mi çekiliyor?

CHP'li Dinçer, Samsat Belediyesi tarafından kiralandığı iddia edilen AOÇ'deki arazinin bir tarikata devredileceği yönünde duyumlar aldıklarını aktararak konuyu Meclis gündemine taşıdı. İddiayla ilgili soru önergesi veren Dinçer, "AOÇ arazileri tarikatlara peşkeş mi çekiliyor?" diyerek tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) bir arazinin Adıyaman Samsat Belediyesi'ne kiralanması iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde AOÇ’ye ait bir arazinin 870 kilometre uzaklıktaki bir belediyeye kiralanmasını eleştiren Dinçer, "Söz konusu 3 dönümlük arazinin kiralanmasının gerekçesini anlamak mümkün değildir. Bu arazi hangi amaçla kullanılacaktır bilinmiyor. Ankara’da onca belediye dururken, 870 kilometre uzaklıktaki bir belediyenin buraya bir tesis kurma hevesi birçok şüpheyi beraberinde getirmektedir. 6 bin nüfuslu bir ilçeden kim gelip de bu tesisi kullanacaktır?” dedi.

"ATAMIZIN MİRASINI KİME PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ?"

"Samsat Belediyesi tarafından kiralandığı iddia edilen bu arazinin bir tarikata devredileceği yönünde duyumlar almaktayız" ifadelerine yer veren Dinçer, "Bölgedeki ticari amaçla kullanılan arazilerin çok yüksek meblağlara kiraya verilmesine rağmen bu arazinin 6 bin 500 lira gibi çok düşük bir meblağ ile kiralanması ayrıcalıklı bir guruba iltimas geçildiği şüphesini uyandırmaktadır. Ankaralı yurttaşlarımız bu arazinin hangi amaçla kimler tarafında kullanılacağını merak etmektedir" şeklinde konuştu.

"TÜM MASRAFLARI AOÇ İDARESİ KARŞILAYACAK"

Söz konusu arazinin tüm bakım masraflarının AOÇ idaresi tarafından karşılanacağını söyleyen Dinçer, şöyle devam etti:

“Bu alana sosyal tesis yapacağı iddia edilmektedir. Bu belediye bırakın kendi şehrini, çevresinde 6 Şubat depreminden etkilenen onca şehir varken, neden Ankara’yı kendisine hedef belirlemiştir. Atamızın mirasının parça parça ranta ve talana açılmasına, tarikatlara peşkeş çekilmesine izin vermeyecek, bu konunu takipçisi olacağız. AKP iktidarının rant hırsıyla her geçen gün talan ettiği AOÇ’yi tarikatların ve her türlü pis elden koruyacak, AKP’nin insafına bırakmayacağız.”

CHP’li Dinçer TBMM’ye verdiği soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı’na şu soruları yöneltti:

» Yukarda bahsi geçen ve AOÇ arazisi üzerinde bulunan 3 dönümlük arazi Adıyaman Samsat Belediyesi’ne kiralanmış mıdır?

» Kiralandıysa hangi gerekçeyle ve kaç yıllığına kiralanmıştır?

» Bu alanın kiralanması için herhangi bir ihale yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bu alan hangi mevzuata göre kiraya verilmiştir?

» Çeşitli işletmelerin bulunduğu bu alanda ortalama kira bedelleri ne kadardır?

» Bu arazinin 6 bin 500 lira bedelle kiraya verildiği doğru mudur? Kira bedeli neye göre belirlenmiştir?

» Bu alanın daha sonra bir tarikata tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?