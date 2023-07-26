CHP’li Emir’den Bakan Koca’ya: Hangi cemaatlerle hangi protokolleri imzaladınız?

CHP Milletvekili Murat Emir, Diyanet’in 2022 yılında 155 bin hastaya manevi hizmet verildiği açıklamasına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığının hangi cemaatlerle hangi protokollerin yapıldığını sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılında 155 bin hastaya manevi hizmet verildiğini açıkladığı ancak bu kapsamda Sağlık Bakanlığının hangi cemaatlerle hangi protokollerin yapıldığının gizli tutulduğuna dikkat çekti.

Emir, “Psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlığı dalında binlerce profesyonel kamuda atama beklerken bu tür hizmetlerin uzmanlar tarafından değil de ağırlıklı olarak cemaatler aracılığı ile din görevlileri tarafından verilmeye çalışılması da Türkiye’nin gittikçe bilimsellikten uzaklaşmasına sebep olacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, derhal bugüne kadar sağlık müdürlüklerinin hangi cemaat ve vakıflarla ne tür protokoller yaptıklarını kamuoyuna açıklamak zorundadır” açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunu gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, rapora göre Diyanet’in 2022 yılı içerisinde 155 bin hasta, 124 bin hasta yakını ve 57 bin sağlık personeline hizmet verdiğinin açıklandığına dikkat çekti. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri’ genelgesi kapsamında evlere manevi destek personeli gönderdiğine de vurgu yapan Emir, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri ile evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen manevi desteğe ilişkin verilerin ise tam olarak açıklanmadığına dikkat çekti.

Sağlık Müdürlüklerinin, illerde cemaatlerle bazı protokoller yaptıklarını ancak bunların da kamuoyuna açıklanmadığını kaydeden Emir, önergesinde şunları kaydetti:

“CEMAAT VE VAKIFLARLA PROTOKOLLER İMZALANMAKTADIR”

“Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 faaliyet raporuna göre geçtiğimiz yıl 158 hastanede 219 personel manevi danışmanlık için görevlendirilmiştir. Bu kapsamda 155 bin hasta, 124 bin hasta yakını ve 57 bin sağlık personeline hizmet verilmiştir. Söz konusu hizmetler Sağlıklı Yaş Alma projesi ve evde sağlık hizmetleri ile daha da genişletilmektedir. Söz konusu çalışmalar ise sağlık müdürlükleri aracılığı ile yürütülmekte bu doğrultuda sağlık müdürlükleri, çeşitli cemaat ve vakıflarla protokoller imzalamaktadır. Ancak, bu protokollere ilişkin verilen hizmetlerle ilgili veriler ne Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ne de Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna net olarak açıklanmaktadır.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında cemaat ve vakıfların evlere kontrolsüz bir şekilde girmeleri ve bu şekilde hizmet vermeleri hiçbir şekilde yasa ve yönetmeliklere uygunluk taşımamaktadır. Psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlığı dalında binlerce profesyonel kamuda atama beklerken bu tür hizmetlerin uzmanlar tarafından değil de ağırlıklı olarak cemaatler aracılığı ile din görevlileri tarafından verilmeye çalışılması da Türkiye’nin gittikçe bilimsellikten uzaklaşmasına sebep olacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, derhal bugüne kadar sağlık müdürlüklerinin hangi cemaat ve vakıflarla ne tür protokoller yaptıklarını kamuoyuna açıklamak zorundadır.”