CHP’li Halıcı: KYK’nin açılımı, ‘Kurtlu Yurtlar Kurumu’

İktidarın, “Beş yıldızlı otel konforunda” dediği KYK yurtlarının içler acısı hali, TBMM’de açılan fotoğraf ile bir kez daha gözler önüne serildi. Fotoğraf, yurt odalarının hapishane koğuşundan farksız olduğunu ortaya koyarken yurtlardaki kurtlu yemeklere gönderme yapan CHP’li Halıcı, “KYK’nin açılımı Kurtlu Yurtlar Kurumu imiş” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, asansör kazaları, kalitesiz yemekler ve kontenjan yetersizliği ile gündeme gelen KYK yurtları tartışma yarattı. Türkiye’deki gençlerin en büyük sorunlarından birinin de barınma sorunu olduğunu kaydeden CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Ülke çapında yaşanan ekonomik kriz, çocuklarımızı yurtlarda kalmaya itiyor. Ancak KYK yurtları hapishane gibi, yemekler kurtlu, her gün farklı bir skandal yaşanıyor” ifadesini kullandı.

KYK’nin açılımının, “Kredi ve Yurtlar Kurumu” olduğunu anımsatan CHP’li Halıcı, “Biz böyle biliyordun ama KYK'nin açılımı maalesef kurtlu yurtlar kurumuymuş” diye konuştu. Yurtlarda kalan öğrencilerin birbirlerine, “Dün akşam yediğin yemekten ne çıktı” diye sormaya başladığını savunan Halıcı, “İşte geldiğimiz nokta bu. Gençlik bütçesi yapılıyor, içinde gençler yok” diye konuştu.

HAPİSHANE HÜCRESİ GİBİ

Özel yurtların ücretlerinde ve kira fiyatlarında yaşanan artışa da değinen Halıcı, şunları kaydetti:

“2019 yılının Ağustos ayında Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama kira fiyatı 14 TL iken bugün 140 TL’ye çıkmış durumda. Özel yurtlarda bir aylık maliyet 3 bin 300 TL iken bugün maliyet 10 bin 360 TL’leri buluyor. Dolayısıyla KYK yurtlarımızın bir an önce uygun şartlara getirilmesi gerekiyor. KYK yurdu, 8 kişilik hapishane hücresi gibi. Özel alan yok, çalışma masası yok, tuvalet falan da yok.”