CHP’li Karaca’dan BirGün’e ziyaret: BirGün, haber alma özgürlüğünün teminatı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. CHP’li Karaca, halkın haber alma hakkının kullanabilmesinde BirGün’ün yerinin önemine dikkat çekti.

BirGün/ANKARA

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ile bir araya gelen Karaca, halkın haber hakkının teminatı olan gazetelerden BirGün’ün önemini dile getirdi.

2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü 12 Aralık tarihli TBMM Genel Kurul toplantısında TBMM Başkanvekili olarak birleşimi yöneten Karaca, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in kürsüde fenalaşarak yere yığıldığı anları anlattı.

Hastanede tedavisi devam eden Bitmez’in durumunu yakından takip ettiğini belirten Karaca, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.